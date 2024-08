CENÁRIO POSITIVO

Com 57,3% dos votos, Bruno Reis lidera disputa para prefeito de Salvador, aponta Veritá

A primeira pesquisa do instituto Veritá sobre a eleição em Salvador aponta que, se o pleito fosse hoje, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), seria reeleito no primeiro turno com 57,3% dos votos totais. Divulgado nesta quarta-feira (28), o levantamento mostra que a vantagem do gestor soteropolitano é de 46,2 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o vice-governador e candidato do MDB, Geraldo Júnior.