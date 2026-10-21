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Com aliados nas ruas, Lula e Flávio mantêm disputa pelo Nordeste na reta final

Confira a programação

Estadão

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:31

Com aliados nas ruas, Lula e Flávio mantêm disputa pelo Nordeste na reta final Crédito: Reprodução Instagram PT Salvador e Arisson Marinho/CORREIO

As campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) combinam visitas dos presidenciáveis com mobilizações conduzidas por aliados para disputar votos no Nordeste nos últimos dias antes do segundo turno, marcado para domingo (25).

Parlamentares, governadores e coordenadores locais mantêm uma programação de caminhadas, encontros e atos públicos mesmo quando os candidatos cumprem compromissos em outras regiões.

Nesta quarta-feira (21), a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) tem ato em Salvador, no Samba da Democracia. A passagem pela capital baiana dá continuidade à atuação da parlamentar na campanha de Lula no Nordeste.

Erika participou de mobilização em Fortaleza na segunda (19), ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), do prefeito Evandro Leitão (PT) e de lideranças locais. Na terça (20), esteve em João Pessoa. A deputada explica o giro busca "organizar, fortalecer e animar a nossa militância".

No campo de Flávio, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também percorre o solo nordestino. No sábado (17), participou do ato com o presidenciável em Salvador e deixou a mobilização antes do encerramento para seguir a Teresina, no Piauí, onde comandou outra edição do Bloquinho do 22 naquela noite. Na terça-feira (20), o parlamentar participou de ato em Aracaju, Sergipe.

Salvador tem previsão de uma nova edição do Bloquinho do 22 no sábado (24), véspera da eleição, e deve contar com a presença da deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL).

No Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho (PL) convocou apoiadores para uma mobilização nesta quarta-feira, em Natal.

O Ceará concentra uma sequência de compromissos dos dois campos. Flávio tem ato anunciado para esta quarta, às 19h, em Fortaleza.

Na quinta (22), apoiadores de Lula realizam o Viradão do Lula, convocado pelo vereador e deputado estadual eleito Gabriel Biologia (PSOL). Na sexta (23), o mesmo espaço receberá um Bloquinho do 22, com Nikolas e o deputado federal André Fernandes (PL-CE).

A base de Lula também prevê uma atividade de encerramento no sábado (24), em Fortaleza, conduzida por Elmano e Evandro. No Recife, a campanha de Flávio anunciou caminhada com Nikolas para quinta-feira (22).

As mobilizações dos aliados se somam às agendas pessoais dos candidatos. Lula passou por São Luís na terça e participou de caminhada entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Nesta quarta-feira, tem caminhada prevista em Belo Horizonte, às 17h. Flávio divide a agenda de hoje entre São Paulo e Fortaleza.

No primeiro turno, Lula recebeu 21.494.584 votos no Nordeste, equivalentes a 63,77% dos válidos, contra 10.398.973 de Flávio, ou 30,85%. A vantagem foi de 11.095.611 votos, segundo dados do TSE.

A região reúne 43.529.845 eleitores aptos a votar, correspondentes a 27,42% do eleitorado brasileiro.