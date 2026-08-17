ELEIÇÕES 2026

Com ausência na TVE Bahia, Jerônimo chega à quinta desistência em debates eleitorais desde 2022

Segundo levantamento feito pelo CORREIO, a ausência do governador no debate da TVE se soma a outras quatro registradas durante as eleições de 2022

Lucas Pereira

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:25

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Divulgação

Com a decisão do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) de não participar do debate eleitoral da TVE Bahia, que aconteceria no próximo dia 27 de agosto, o petista chega à quinta ausência em debates ao longo de duas eleições (2022 e 2026).

A desistência foi comunicada pela emissora estatal no último dia 13 de agosto. Segundo as regras estabelecidas pela TVE, o debate só seria realizado caso os três candidatos - Jerônimo, ACM Neto (União Brasil) e Ronaldo Mansur (PSOL) - confirmassem presença. Apenas os dois últimos reafirmaram o compromisso.

Segundo levantamento feito pelo CORREIO, a ausência do governador no debate da TVE se soma a outras quatro registradas durante as eleições de 2022. Naquele ano, Jerônimo não participou de nenhum dos debates do segundo turno: faltou aos encontros promovidos pela TV Aratu (13 de outubro), Band Bahia (17 de outubro) e TV Bahia (29 de outubro), além do debate da Record Bahia, que acabou cancelado em razão de sua ausência.

Em suas redes sociais, ACM Neto voltou a criticar o adversário político e afirmou que o ex-secretário de Educação “preferiu fugir” a participar de mais um debate na TVE Bahia, que seria o segundo confronto entre os candidatos após o realizado pela Band, no último dia 9.

“Jerônimo Rodrigues, de fato, vive numa realidade paralela e foge das principais responsabilidades que tem como governador. Não está fugindo só do debate, ele foge de enfrentar os graves problemas vividos pela violência em nosso estado”, afirmou o candidato de oposição.