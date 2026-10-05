PARANÁ

Com decisão liminar de Kassio Nunes, Dallagnol consegue vaga no Senado

Ex-procurador, que chegou a ter a candidatura indeferida, ficou com 25% dos votos, escolhido por 2,9 milhões dos eleitores do Paraná

Estadão

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 08:24

Ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol foi eleito para o senado pelo Paraná com 2,9 milhões de votos Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil

Deltan Dallagnol foi protagonista de uma das últimas decisões da Justiça pré-apuração. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu no domingo (4) a decisão que havia indeferido sua candidatura. Sua confirmação ficará condicionada à decisão do plenário do TSE sobre o registro.