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Com derrota de Roseana, família Sarney fica sem mandato pela primeira vez em 72 anos

Filha do ex-presidente José Sarney tentou vaga no Senado Federal; ela ficou atrás de André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo)

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:02

Roseana Sarney disputou uma vaga ao Senado pelo Maranhão
Roseana Sarney disputou uma vaga ao Senado pelo Maranhão Crédito: Reprodução/Instagram

A partir de 2027, a família Sarney ficará sem nenhum representante em mandato eletivo pela primeira vez em 72 anos. O cenário ocorre depois da derrota de Roseana Sarney (MDB-MA), filha do ex-presidente José Sarney, na disputa pelo Senado Federal.

Roseana foi eleita deputada federal pelo Maranhão em 2022, mas o mandato acaba em janeiro de 2027 e nenhum outro membro da família estará em algum mandato.

Roseana foi a terceira colocada na disputa pelo Senado Federal no Estado. André Fufuca (PP), com 21,43% dos votos, e Lahesio Bonfim (Novo), que conquistou 20,65% dos votos, conseguiram as duas vagas em disputa.

Ex-presidente José Sarney

Ex-presidente José Sarney por Arquivo Agência Senado
Ex-presidente José Sarney por Lula Marques/Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Ex-presidente José Sarney por Jane de Araújo/Agência Senado
Ex- presidente José Sarney por Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Então presidente José Sarney por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
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Ex-presidente José Sarney por Arquivo Agência Senado

Trajetória

A derrota de Roseana encerra um ciclo político que remonta aos anos 50, quando seu pai assumiu o cargo de deputado federal. Sarney exerceu o cargo por três mandatos, até 1965.

Em 1966, foi eleito governador do Maranhão. Em seguida, foi para o Senado Federal pela primeira vez, onde ficou até 1985. Foi presidente entre 1985 e 1990. Depois, voltou ao Senado mais uma vez, onde ficou até 2015, cumprindo três mandatos consecutivos.

Roseana seguiu a trajetória política do pai e se elegeu como deputada federal, pela primeira vez em 1990, e ficou no cargo até 1994, quando foi eleita governadora do Maranhão.

Ela ficou no cargo por dois mandatos consecutivos, até 2002. Roseana também foi senadora da República, ficando no cargo até 2009 e mais uma vez voltou ao governo do estado, onde ficou até 2014.

Foi eleita novamente para deputada federal em 2022; seu mandato acaba em 2027.

Seu irmão, José Sarney Filho, conhecido como Zequinha Sarney (PV) foi deputado estadual pelo Maranhão entre 1979 e 1983 e deputado federal pelo mesmo Estado por nove mandatos, entre 1983 e 2019. Ele também assumiu como ministro do Meio Ambiente nas gestões de Fernando Henrique Cardoso, de 1999 a 2002, e Michel Temer, de 2016 a 2018.

Adriano Sarney, neto de Sarney, é o membro da terceira geração a ocupar cargo político. Ele foi deputado estadual pelo Maranhão, por dois mandatos, entre 2015 e 2023. Ele tentou se reeleger nas eleições de 2022, mas não obteve votos o suficiente.

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Tags:

Senado Eleições 2026 Ex-presidente José Sarney

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