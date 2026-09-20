ELEIÇÕES

Com mais de 30 mil pessoas, ACM Neto faz comício histórico em Campo Formoso e promete transformar hospital municipal em regional

Candidato do União Brasil fez uma comparação entre o discurso apresentado pelo governador Jerônimo Rodrigues durante a campanha de 2022 e a situação atual da Bahia

Pombo Correio

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10:11

ACM Neto durante discurso em Campo Formoso Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) reuniu mais de 30 mil pessoas em um comício histórico na noite deste sábado (19), em Campo Formoso, no Centro-Norte baiano. Ao lado dos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), Neto foi recebido pelo prefeito Elmo Nascimento, pelo deputado federal Elmar Nascimento e pelo deputado estadual Júnior Nascimento, todos do União Brasil.

O comício foi precedido por uma grande caminhada pelas ruas da cidade, que arrastou uma multidão e contou com a participação de deputados, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças políticas de Campo Formoso e de diversos municípios da região.

Durante o discurso, ACM Neto anunciou que, se eleito, pretende transformar o hospital municipal de Campo Formoso em uma unidade de referência regional, a partir de uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura, para aportar investimentos em equipamentos, contratação de profissionais e custeio dos serviços.

“O hospital municipal vai ser um hospital regional, porque o governo do estado, Elmo, vai comprar contigo os equipamentos, vai contratar os funcionários, vai pagar os serviços, vai garantir que a partir de Campo Formoso a gente tenha um hospital com urgência, emergência, um hospital com UTI, um hospital para atender a todo o povo dessa região”, declarou.

Neto reforçou que dentro de duas semanas os baianos poderão confirmar nas urnas o forte sentimento de mudança e iniciar uma nova história, diferente do ciclo de promessas não cumpridas do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“A mudança está nas mãos de cada um de nós. Ela pode acontecer daqui a 15 dias, Campo Formoso. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, a Bahia vai começar a construir uma nova história, uma história de verdade, uma história de compromisso, uma história de palavra. Não é uma história de promessa, de propaganda, como a gente viu acontecer nos últimos quatro anos em nosso estado”, disse.

O candidato também fez uma comparação entre o discurso apresentado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante a campanha de 2022 e a situação atual da Bahia. Neto citou, entre as promessas feitas pelo petista, o fim da fila da regulação, a geração de emprego e a melhoria das condições de vida da população.

“Em 2022 o atual governador foi candidato e trouxe várias promessas para o nosso povo. Ele disse que, por ser do mesmo partido do presidente, resolveria todos os problemas dos baianos. Ele falou que iria acabar com a fila da regulação, ele disse que iria levar crescimento, prosperidade, emprego, que iria melhorar a condição de vida dos baianos, iria tirar o nosso povo do aperto”, afirmou.

“Quatro anos se passaram e a grande diferença de 2026 para 2022 é que agora os baianos conhecem o governador. Agora o nosso Estado sabe as dificuldades que ele tem para governar”, emendou Neto.