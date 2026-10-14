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Com mais de 4 milhões de inscritos, canal 'Exército do Lula' sai do ar após decisão do TSE e precisa aguardar 48 horas para voltar

FerramCampanha registrou o endereço após ordem de Kássio Nunes Marques, mas afirma que não administra o canal coordenado por André Janones

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:25

Canal Exército do Lula
Canal Exército do Lula Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne mais de 4 milhões de inscritos, foi retirado do ar na noite desta terça-feira (13), após uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. A ferramenta precisa cumprir um prazo de 48 horas previsto em resolução da Corte antes de retomar as atividades.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou o endereço eletrônico do canal ao TSE nesta terça. Nunes Marques reconheceu o cumprimento da exigência de registro, mas determinou que o envio de atualizações e a entrada de novos seguidores só sejam restabelecidos após o período previsto na norma. A retomada também depende do cumprimento das regras de identificação do responsável pela propaganda.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

A decisão foi tomada em uma ação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que questionou a regularidade da ferramenta. Inicialmente, Nunes Marques havia ordenado a suspensão integral do canal, usado para distribuir vídeos, áudios e orientações aos apoiadores de Lula.

Embora tenha registrado o endereço, a defesa do presidente afirmou ao tribunal que a providência serviu apenas para atender à determinação judicial. Segundo os advogados, isso não significa que a campanha tenha assumido a administração do canal ou reconhecido que ele já integrava a propaganda eleitoral da candidatura.

A defesa atribuiu a criação e a gestão da ferramenta ao deputado reeleito André Janones (Rede-MG) e declarou que o canal “não está sob a supervisão direta da campanha”.

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Janones criticou a suspensão em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o deputado, a retirada do ar ocorreu às 23h26.

“Estou triste, mas ao mesmo tempo eu estou confiante. Isso não abala, essa tristeza não é suficiente para abalar a minha confiança.”

Mais cedo, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, havia defendido que o plenário do TSE discutisse o funcionamento do canal, em sessão presencial ou virtual. Ele apontou a proximidade do segundo turno e a necessidade de uma solução colegiada que delimitasse as competências da Presidência e da Corregedoria.

O caso provocou divergências na cúpula da Justiça Eleitoral e se tornou alvo de disputa judicial entre as duas campanhas presidenciais.

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