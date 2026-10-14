ELEIÇÃO

Com mais de 4 milhões de inscritos, canal 'Exército do Lula' sai do ar após decisão do TSE e precisa aguardar 48 horas para voltar

FerramCampanha registrou o endereço após ordem de Kássio Nunes Marques, mas afirma que não administra o canal coordenado por André Janones

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:25

Canal Exército do Lula Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne mais de 4 milhões de inscritos, foi retirado do ar na noite desta terça-feira (13), após uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques. A ferramenta precisa cumprir um prazo de 48 horas previsto em resolução da Corte antes de retomar as atividades.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou o endereço eletrônico do canal ao TSE nesta terça. Nunes Marques reconheceu o cumprimento da exigência de registro, mas determinou que o envio de atualizações e a entrada de novos seguidores só sejam restabelecidos após o período previsto na norma. A retomada também depende do cumprimento das regras de identificação do responsável pela propaganda.

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A decisão foi tomada em uma ação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), que questionou a regularidade da ferramenta. Inicialmente, Nunes Marques havia ordenado a suspensão integral do canal, usado para distribuir vídeos, áudios e orientações aos apoiadores de Lula.

Embora tenha registrado o endereço, a defesa do presidente afirmou ao tribunal que a providência serviu apenas para atender à determinação judicial. Segundo os advogados, isso não significa que a campanha tenha assumido a administração do canal ou reconhecido que ele já integrava a propaganda eleitoral da candidatura.

A defesa atribuiu a criação e a gestão da ferramenta ao deputado reeleito André Janones (Rede-MG) e declarou que o canal “não está sob a supervisão direta da campanha”.

Janones criticou a suspensão em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo o deputado, a retirada do ar ocorreu às 23h26.

“Estou triste, mas ao mesmo tempo eu estou confiante. Isso não abala, essa tristeza não é suficiente para abalar a minha confiança.”

Mais cedo, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, havia defendido que o plenário do TSE discutisse o funcionamento do canal, em sessão presencial ou virtual. Ele apontou a proximidade do segundo turno e a necessidade de uma solução colegiada que delimitasse as competências da Presidência e da Corregedoria.