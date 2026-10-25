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Com menor abstenção, Salvador dá a Lula maior percentual de votos entre as capitais

O presidente reeleito teve mais de 73% dos votos contra 65% no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:39

17.02.2024 - Presidente da RepÃºblica, Luiz InÃ¡cio Lula da Silva, durante a cerimÃ´nia de anÃºncios para EducaÃ§Ã£o na Bahia, no Parque de ExposiÃ§Ãµes AgropecuÃ¡rias de Salvador. Salvador - BA.â¨Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula em Salvador Crédito: : Ricardo Stuckert / PR

Reeleito neste domingo para governar o Brasil pelos próximos quatro anos, o presidente Lula (PT) ampliou a vantagem de votos em Salvador, neste segundo turno. Neste domingo (25), o petista já tinha mais de 73% dos votos na capital baiana, com 97,05% das urnas apuradas.

Ao todo, isso corresponde a 1.120.650 votos. No primeiro turno, por outro lado, Lula tinha conseguido 65,26% do total, com 944.358 votos. Entre as capitais, Salvador deu o maior percentual de votos ao presidente Lula.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Já o candidato Flavio Bolsonaro (PL), que ficou com 27,03% e 391.188 votos no primeiro turno, foi o preferido de 26,62% dos eleitores neste segundo turno. Ele tinha recebido 408.251 até a última atualização.

Neste segundo turno, Salvador teve uma abstenção menor do que na primeira volta da eleição. Dos mais de 1,955 milhão de eleitores aptos a votar, 84,22% tinham comparecido - ou seja, 1.640.790 dos eleitores. Assim, a abstenção foi de 15,77%.

No primeiro turno, 1.561.593 foram às urnas, o que levou a uma abstenção de 20.14%.

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