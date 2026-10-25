AMPLIOU VANTAGEM

Com menor abstenção, Salvador dá a Lula maior percentual de votos entre as capitais

O presidente reeleito teve mais de 73% dos votos contra 65% no primeiro turno

Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:39

Lula em Salvador Crédito: : Ricardo Stuckert / PR

Reeleito neste domingo para governar o Brasil pelos próximos quatro anos, o presidente Lula (PT) ampliou a vantagem de votos em Salvador, neste segundo turno. Neste domingo (25), o petista já tinha mais de 73% dos votos na capital baiana, com 97,05% das urnas apuradas.



Ao todo, isso corresponde a 1.120.650 votos. No primeiro turno, por outro lado, Lula tinha conseguido 65,26% do total, com 944.358 votos. Entre as capitais, Salvador deu o maior percentual de votos ao presidente Lula.

A trajetória de Lula 1 de 12

Já o candidato Flavio Bolsonaro (PL), que ficou com 27,03% e 391.188 votos no primeiro turno, foi o preferido de 26,62% dos eleitores neste segundo turno. Ele tinha recebido 408.251 até a última atualização.

Neste segundo turno, Salvador teve uma abstenção menor do que na primeira volta da eleição. Dos mais de 1,955 milhão de eleitores aptos a votar, 84,22% tinham comparecido - ou seja, 1.640.790 dos eleitores. Assim, a abstenção foi de 15,77%.