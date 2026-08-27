A TECNOLOGIA DA ELEIÇÃO

Como a urna eletrônica guarda seu voto sem revelar em quem você votou

Criptografia, assinatura digital e outros mecanismos de segurança protegem os dados registrados pela urna e preservam o sigilo da escolha do eleitor

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13:27

Na tela, uma escolha. Nos bastidores, tecnologia de sobra para manter a decisão do eleitor longe de curiosos Crédito: Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

A urna eletrônica passou a substituir o voto em papel no sistema eleitoral brasileiro a partir de 1996 e utiliza mecanismos de segurança para proteger os dados registrados durante a votação. Entre eles estão a criptografia e a assinatura digital, que ajudam a preservar a integridade dos votos e o sigilo da escolha do eleitor.



Urna eletrônica também foi desmontada no TRE-BA, em Salvador 1 de 13

Na prática, ao digitar os números no teclado, o voto é registrado no Registro Digital do Voto (RDV), arquivo que reúne os votos registrados na urna. Os votos são gravados em ordem aleatória no RDV, de modo a impedir sua associação com a sequência de comparecimento dos eleitores e preservar o sigilo da escolha.



Esse mecanismo permite a fiscalização e a auditoria dos dados registrados na urna sem comprometer o sigilo do voto do eleitor.



Testes de segurança e auditoria pública antes da votação

Um ano antes de o eleitor ir à seção, técnicos e entidades fiscalizadoras podem inspecionar o código-fonte dos sistemas eleitorais até a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas. No dia da eleição, o Teste de Integridade utiliza cédulas previamente preenchidas, cujos votos são digitados na urna eletrônica para verificar se a contabilização corresponde ao conteúdo registrado nas cédulas.

Assim que a votação se encerra, a impressão do Boletim de Urna (BU) pela própria urna permite que qualquer eleitor leia o QR Code no papel e compare os dados com os resultados oficiais da Justiça Eleitoral pelo celular.



Veto do STF e os riscos do voto impresso

Ao analisar a tentativa de reintroduzir o voto impresso pela Lei das Eleições, por meio da Lei nº 13.165 de 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a medida inconstitucional por entender que a impressão do voto colocava em risco o sigilo e a liberdade de escolha do eleitor.



A avaliação dos ministros apontou que a impressão do voto introduziria riscos adicionais ao sigilo e à segurança do processo eleitoral, além de criar novas possibilidades de questionamento sobre a integridade da votação.



Filas, travamentos e umidade aceleraram a urna eletrônica

A ideia de ter um comprovante em papel não é nova, mas a aplicação prática acumulou gargalos logísticos graves desde o primeiro teste nas eleições de 1996. Naquela época, o uso de impressoras acopladas provocou travamentos constantes e filas dobrando quarteirões.



As condições climáticas brasileiras também exigiram adaptações ao longo da evolução da urna eletrônica. A Justiça Eleitoral utiliza papel térmico especial para a impressão dos documentos eleitorais.



Diante do cenário, a Justiça Eleitoral ampliou a fiscalização dos programas pelos partidos a partir de 1997, permitindo o acompanhamento do desenvolvimento dos sistemas e o acesso aos códigos-fonte antes das eleições.



Mesmo assim, um novo teste de grande porte foi realizado nas eleições de 2002, alcançando mais de 7 milhões de eleitores em 150 municípios e no Distrito Federal.



O resultado do teste de 2002 acabou sendo malsucedido;



Falhas mecânicas frequentes geraram atrasos significativos;



A votação invadiu a madrugada em dezenas de cidades;



O número de urnas que apresentaram problemas aumentou.



Diante desses problemas, o Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça Eleitoral (Coptrel) recomendou o fim da experiência. A Lei nº 10.740, de 2003, alterou a legislação eleitoral, substituiu o sistema de impressão pelo Registro Digital do Voto (RDV) e eliminou a impressão individual dos votos.



Curiosidades

Embora informações falsas afirmem o contrário, a urna eletrônica continua imprimindo documentos em papel em momentos importantes da votação. Ela imprime a zerésima antes do início da votação, comprovando que não há votos registrados, e o Boletim de Urna (BU) ao final da votação, com a totalização dos votos daquela seção. Já o Registro Digital do Voto (RDV) armazena os votos individualmente, sem identificar os eleitores.



Tira-dúvidas sobre a urna eletrônica

A urna eletrônica imprime algum tipo de papel? Sim. O equipamento imprime a zerésima, relatório emitido antes do início da votação para comprovar que não há votos registrados, e o Boletim de Urna (BU), emitido ao final da votação com a totalização dos votos da seção. O registro individual do voto não é impresso.



A urna fica conectada à internet ou ao Wi-Fi? Não. O equipamento não é conectado à internet nem utiliza redes Wi-Fi ou Bluetooth durante a votação. Ao final, os dados são gravados na mídia de resultado e encaminhados para transmissão aos sistemas da Justiça Eleitoral por canais seguros e específicos.

