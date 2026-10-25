ELEIÇÕES 2026

Como as redes sociais podem definir seu futuro president

Vídeos curtos, influenciadores, grupos de WhatsApp e inteligência artificial transformam a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma batalha pelo tempo e pela atenção virtual

Moyses Suzart

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 05:00

Eleições nas redes sociais Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O eleitor está no ônibus, na fila do banco, no intervalo do trabalho ou deitado na cama antes de dormir. Em poucos minutos, assiste a um vídeo de Lula, recebe uma mensagem de um conhecido defendendo Flávio Bolsonaro, vê um influenciador comentar a eleição e, quando percebe, já passou horas deslizando o dedo pela tela. Na disputa presidencial de 2026, conquistar esse tempo virou uma das tarefas centrais das campanhas, que pode definir os rumos do país neste domingo. Aparecer na televisão ou reunir apoiadores em um comício já não basta. É preciso chegar ao celular, prender a atenção e, se possível, fazer com que o próprio eleitor compartilhe a mensagem.

A disputa entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) transformou as redes sociais em um campo de mobilização política permanente. Vídeos curtos, transmissões ao vivo, cortes de entrevistas, memes e mensagens encaminhadas circulam em diferentes plataformas, cada uma com sua própria dinâmica. No Instagram e no TikTok, o desafio é fisgar o público nos primeiros segundos. No YouTube, vídeos mais longos e transmissões permitem explorar discursos e entrevistas. Já no WhatsApp, a mensagem chega por alguém conhecido, em grupos de família, amigos, trabalho ou militância. A confiança em quem compartilha pode pesar tanto quanto o conteúdo recebido.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) é um dos exemplos mais evidentes dessa estratégia no campo lulista. Depois do primeiro turno, ele intensificou a mobilização digital em torno do chamado “Exército do Lula”, canal de WhatsApp criado para organizar apoiadores e ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente. A iniciativa cresceu rapidamente e passou a preocupar os adversários. A proposta é transformar apoiadores em multiplicadores de mensagens, fazendo com que o conteúdo não dependa apenas dos perfis oficiais da campanha.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Do outro lado, a mobilização ganhou uma resposta com a chamada “Tropa do Flávio”. Aliados do senador também passaram a acompanhar e enfrentar a circulação de conteúdos pró-Lula, numa disputa que ocorre não apenas nas publicações abertas, mas também nos aplicativos de mensagens. O ambiente fechado do WhatsApp representa um desafio adicional: diferentemente de uma postagem pública, uma mensagem compartilhada em grupos privados é mais difícil de acompanhar, medir e contestar em tempo real. Isso torna a circulação entre apoiadores um recurso importante para as duas campanhas, mas também dificulta a identificação de conteúdos falsos ou descontextualizados.

A disputa não se limita aos políticos profissionais. Artistas, atletas, comunicadores e criadores de conteúdo também emprestam seus perfis à discussão eleitoral, seja declarando apoio, participando de atos ou publicando vídeos para seus seguidores. Um levantamento publicado pela Folha de S.Paulo mostrou que personalidades conhecidas se dividiram entre os dois candidatos. Entre os nomes associados publicamente a Lula estão Chico Buarque, Marieta Severo, Fátima Bernardes, Gloria Pires, Taís Araújo e Lázaro Ramos. No campo de Flávio, foram citados nomes como Amado Batista, Gusttavo Lima, Maurício Mattar, Mario Gomes e Victor Fasano, além dos atletas Neymar e Anderson Silva. A participação de cada um, porém, varia: declarar apoio não significa necessariamente integrar a campanha ou produzir conteúdo político com frequência.

A lógica é simples: cada perfil reúne uma comunidade que pode não acompanhar diretamente os canais de um candidato. Quando um influenciador publica um vídeo sobre a eleição, leva o tema a pessoas que talvez não assistissem a um programa eleitoral ou a um discurso partidário. O alcance, entretanto, não é garantia de convencimento. Uma publicação pode acumular visualizações e comentários sem mudar a intenção de voto de ninguém. Também pode reforçar uma opinião já existente, provocar uma reação contrária ou simplesmente servir de entretenimento. Na internet, engajamento e persuasão não são sinônimos.

A briga invisível dos algoritmos

Além da disputa por seguidores e compartilhamentos, as campanhas enfrentam uma questão menos visível: quem decide o que aparece na tela de cada eleitor? Nas redes sociais, os algoritmos organizam os conteúdos a partir de diferentes sinais, como interações anteriores e hábitos de uso. Isso significa que duas pessoas podem abrir o mesmo aplicativo e receber experiências muito diferentes, mesmo quando seguem algumas contas em comum.

O tema ganhou dimensão eleitoral em outubro, quando a campanha de Lula acusou a Meta, dona do Instagram e do Facebook, de favorecer Flávio Bolsonaro na distribuição de conteúdos e no funcionamento das ferramentas de publicidade. A equipe do petista levou questionamentos à Justiça Eleitoral e mencionou possíveis prejuízos no impulsionamento de publicações. A empresa negou interferência eleitoral e atribuiu os episódios relatados a falhas técnicas.

O episódio revela como a campanha digital depende de estruturas privadas que não estão sob o controle direto dos candidatos. Uma publicação pode estar disponível no perfil de um político e, ainda assim, alcançar menos pessoas do que o esperado. Um anúncio pode ser barrado por uma plataforma, enquanto uma falha técnica pode interromper temporariamente o acesso às ferramentas de divulgação.

A inteligência artificial acrescenta outra camada ao problema. Ferramentas capazes de criar imagens, vozes e vídeos realistas permitem produzir materiais em pouco tempo, mas também facilitam a fabricação de cenas que nunca aconteceram. Um áudio falso atribuído a um candidato ou um vídeo manipulado para fazê-lo parecer dizer algo que não disse pode circular antes que a verificação chegue ao mesmo público. O risco aumenta quando o conteúdo é compartilhado por pessoas conhecidas, sem a indicação de sua origem ou sem que os destinatários desconfiem de sua autenticidade.

O que pode e o que não pode na campanha digital

Para as eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou as regras de propaganda na internet e de uso de inteligência artificial. Conteúdos sintéticos produzidos ou significativamente alterados por IA devem ser identificados de forma explícita, destacada e acessível, conforme as exigências aplicáveis. A regulamentação também prevê restrições à circulação de novos conteúdos sintéticos que modifiquem imagem, voz ou manifestação de candidatos e pessoas públicas nas 72 horas anteriores à eleição e nas 24 horas posteriores ao encerramento da votação, mesmo quando identificados. A norma também proíbe que sistemas de inteligência artificial ofereçam recomendações de candidaturas aos usuários, com o objetivo de evitar que essas ferramentas interfiram diretamente na escolha eleitoral.

Na propaganda paga, o impulsionamento segue regras específicas, incluindo a identificação do responsável pelo conteúdo e o cumprimento das exigências legais. Isso não significa que qualquer postagem favorável a um candidato seja automaticamente propaganda irregular, nem que todo conteúdo viral seja resultado de uma ação coordenada. A diferença entre manifestação espontânea, mobilização política e propaganda eleitoral precisa ser analisada conforme a legislação e os fatos envolvidos.