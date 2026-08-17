TEM VERBA DO PALANQUE

Como é a divisão do Fundo Eleitoral entre as 30 legendas da corrida presidencial e legislativa

Com R$ 4,9 bilhões previstos no Orçamento de 2026, dinheiro público vai bancar parte da estratégia dos partidos para conquistar votos nas urnas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:19

Verba pública: R$ 4,9 bilhões do Fundo Eleitoral estão previstos para financiar as campanhas nas eleições de 2026. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As verbas públicas alimentam a disputa nas urnas quando o Fundo Eleitoral 2026, conhecido popularmente como Fundão, mobiliza R$ 4,9 bilhões distribuídos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para capacitar partidos políticos na corrida pelas eleições 2026. Essa injeção de capital garante o financiamento de campanhas, impulsionando santinhos, comícios e palanques com verba garantida pelo Lei Orçamentária Anual de 2026 (LOA) até o valor total de R$ 4.961.519.777.

FUNDO ELEITORAL E PARTIDÁRIO 1 de 4

A maior fatia das verbas eleitorais vai para quem tem mais espaço no Congresso. O PL garante R$ 881 milhões, o PT vem em seguida com R$ 615 milhões e o União Brasil fecha o topo com R$ 526 milhões, somando quase 40% de todo o cofre da disputa.

Quantia por cada sigla

A divisão do dinheiro gera diferenças gigantescas entre as siglas. As maiores bancadas abocanham centenas de milhões, enquanto legendas menores como UP, PSTU, PRTB, PCO e Mobiliza recebem a cota piso de R$ 3,3 milhões cada.

Além disso, a distribuição do dinheiro público precisa respeitar a inclusão e a diversidade. A regra exige a destinação de no mínimo 30% da verba para candidaturas femininas, além de cota proporcional de 30% para candidatos negros e repasses específicos para campanhas indígenas.

O tribunal fiscaliza o uso e proíbe a transferência dessas verbas exclusivas para outros perfis dentro da chapa.

Distribuição do Fundo Eleitoral

A dúvida sobre como funciona o Fundo Eleitoral é simples de resolver quando olhamos os critérios da lei. Apenas 2% do total é dividido igualmente entre todas as siglas registradas.

A fatia grande de 35% vai para partidos com deputados federais eleitos, 48% segue a proporção exata de cadeiras na Câmara e os 15% finais dependem da presença no Senado Federal.

Quem financia o Fundão

O financiamento público entrou em cena no país após o fim das doações de empresas privadas. Criado em através da Lei nº 13.487 de 2017, o recurso sai direto dos cofres da União exclusivamente para anos de votação.

Ao contrário do Fundo Partidário, verba mensal destinada ao aluguel de sedes e contas do dia a dia, a verba da eleição serve apenas para pagar os gastos de campanha.

Para liberar a verba, a diretoria nacional do partido precisa aprovar regras claras por maioria absoluta e registrar tudo perante os juízes eleitorais.

Para fiscalizar os gastos

O acompanhamento dos recursos públicos por parte do eleitor é feito de forma simples e online. Qualquer cidadão consegue monitorar as despesas das campanhas em tempo real pelo sistema DivulgaCandContas do portal eleitoral.