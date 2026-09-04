CENÁRIO

Como estavam Lula e Bolsonaro nas pesquisas um mês antes da eleição de 2022

Pesquisas em 2022 indicavam que Lula tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro na reta final do 1º turno

Metrópoles

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:21

Lula e Bolsonaro Crédito: Ricardo Stuckert / PR | Divulgação

Falta um mês para as Eleições de 2026 e, na disputa à Presidência, a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue dominando o cenário eleitoral. Algumas das principais pesquisas do país apontam Lula com intenções de voto entre 37% e 39% no 1° turno. Já o opositor Flávio aparece entre 30% e 33%.

Nas últimas eleições, de 2022, o petista registrava uma vantagem maior no mês anterior ao pleito, variando entre 42% e 45% das intenções de voto, à época disputando o favoritismo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que registrava entre 32% e 34%.

Para além dos candidatos de PT e PL, o 3° melhor cotado nos levantamentos recentes das Eleições 2026, Augusto Cury (Avante), já supera as intenções de voto de Ciro Gomes e Simone Tebet, que disputavam o terceiro lugar nas intenções dos votos de 2022.