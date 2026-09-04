Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como estavam Lula e Bolsonaro nas pesquisas um mês antes da eleição de 2022

Pesquisas em 2022 indicavam que Lula tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro na reta final do 1º turno

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:21

Lula e Bolsonaro
Lula e Bolsonaro Crédito: Ricardo Stuckert / PR | Divulgação

Falta um mês para as Eleições de 2026 e, na disputa à Presidência, a polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue dominando o cenário eleitoral. Algumas das principais pesquisas do país apontam Lula com intenções de voto entre 37% e 39% no 1° turno. Já o opositor Flávio aparece entre 30% e 33%.

Nas últimas eleições, de 2022, o petista registrava uma vantagem maior no mês anterior ao pleito, variando entre 42% e 45% das intenções de voto, à época disputando o favoritismo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que registrava entre 32% e 34%.

Para além dos candidatos de PT e PL, o 3° melhor cotado nos levantamentos recentes das Eleições 2026, Augusto Cury (Avante), já supera as intenções de voto de Ciro Gomes e Simone Tebet, que disputavam o terceiro lugar nas intenções dos votos de 2022.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Almacen Pepe celebra 11 anos com festival de pães e quiches em Salvador

Almacen Pepe celebra 11 anos com festival de pães e quiches em Salvador
Imagem - 'Jerônimo, lugar de bandido é na cadeia ou fora da Bahia; não quero bandido aqui', diz ACM Neto após invasão de traficantes em Gandu

'Jerônimo, lugar de bandido é na cadeia ou fora da Bahia; não quero bandido aqui', diz ACM Neto após invasão de traficantes em Gandu
Imagem - Líder de facção que fazia ‘delivery’ de drogas é preso com companheira em Feira de Santana

Líder de facção que fazia ‘delivery’ de drogas é preso com companheira em Feira de Santana