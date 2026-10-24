Como Lula perdeu o dedo mindinho? Entenda a história citada no debate da Globo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:37
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem o dedo mindinho da mão esquerda por causa do seu passado como torneiro mecânico. O acidente de trabalho, que aconteceu em 1964, voltou a chamar a atenção do público na noite de ontem (23), durante o debate da TV Globo, após uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL).
A trajetória de Lula
Durante o programa ao vivo, Flávio criticou os impostos do governo e disse que o petista "dá com uma mão e tira com os nove dedos". Lula exigiu um pedido de desculpas na mesma hora e lembrou das condições difíceis de quem trabalhava de madrugada nas fábricas. O senador se desculpou logo em seguida.
Mas como aconteceu o acidente? Na época, Lula trabalhava na metalúrgica Independência, na Vila Carioca, em São Paulo. Em entrevista ao podcast Podpah, o petista contou que a fábrica produzia botões de cofre e puxadores de porta. Durante o expediente de madrugada, uma das máquinas de prensa quebrou. Para não parar o serviço da fábrica, o então operário fez um parafuso provisório para o equipamento voltar a funcionar.
Na hora de colocar a peça, o colega que operava a máquina cochilou e soltou a prensa. O equipamento fechou com tudo e esmagou a mão esquerda de Lula. Ele conseguiu puxar o braço rápido e acabou perdendo apenas o dedo mindinho.
Como trabalhava à noite, Lula teve que esperar até as 7h da manhã para ser atendido no único hospital da região, o Monumento. Em entrevistas, o petista contou que o médico preferiu cortar o dedo inteiro de uma vez em vez de tentar salvar um pedaço.
Por causa do acidente, Lula recebeu uma indenização e usou o dinheiro para comprar um terreno para a mãe. Ele já confessou que, nos primeiros anos, tinha muita vergonha e andava sempre com a mão no bolso. Também precisou reaprender coisas simples, como lavar o rosto sem deixar a água vazar pelo espaço vazio da mão.