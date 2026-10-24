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Como Lula perdeu o dedo mindinho? Entenda a história citada no debate da Globo

Presidente sofreu um grave acidente de trabalho em uma metalúrgica de São Paulo em 1964

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:37

Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução/X/@ricardostuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem o dedo mindinho da mão esquerda por causa do seu passado como torneiro mecânico. O acidente de trabalho, que aconteceu em 1964, voltou a chamar a atenção do público na noite de ontem (23), durante o debate da TV Globo, após uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

Durante o programa ao vivo, Flávio criticou os impostos do governo e disse que o petista "dá com uma mão e tira com os nove dedos". Lula exigiu um pedido de desculpas na mesma hora e lembrou das condições difíceis de quem trabalhava de madrugada nas fábricas. O senador se desculpou logo em seguida.

Mas como aconteceu o acidente? Na época, Lula trabalhava na metalúrgica Independência, na Vila Carioca, em São Paulo. Em entrevista ao podcast Podpah, o petista contou que a fábrica produzia botões de cofre e puxadores de porta. Durante o expediente de madrugada, uma das máquinas de prensa quebrou. Para não parar o serviço da fábrica, o então operário fez um parafuso provisório para o equipamento voltar a funcionar.

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Na hora de colocar a peça, o colega que operava a máquina cochilou e soltou a prensa. O equipamento fechou com tudo e esmagou a mão esquerda de Lula. Ele conseguiu puxar o braço rápido e acabou perdendo apenas o dedo mindinho.

Como trabalhava à noite, Lula teve que esperar até as 7h da manhã para ser atendido no único hospital da região, o Monumento. Em entrevistas, o petista contou que o médico preferiu cortar o dedo inteiro de uma vez em vez de tentar salvar um pedaço.

Por causa do acidente, Lula recebeu uma indenização e usou o dinheiro para comprar um terreno para a mãe. Ele já confessou que, nos primeiros anos, tinha muita vergonha e andava sempre com a mão no bolso. Também precisou reaprender coisas simples, como lavar o rosto sem deixar a água vazar pelo espaço vazio da mão.

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