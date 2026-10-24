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Como Lula perdeu o dedo mindinho? Entenda a história citada no debate da Globo

Presidente sofreu um grave acidente de trabalho em uma metalúrgica de São Paulo em 1964

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:37

Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução/X/@ricardostuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem o dedo mindinho da mão esquerda por causa do seu passado como torneiro mecânico. O acidente de trabalho, que aconteceu em 1964, voltou a chamar a atenção do público na noite de ontem (23), durante o debate da TV Globo, após uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL).

A trajetória de Lula 1 de 12

Durante o programa ao vivo, Flávio criticou os impostos do governo e disse que o petista "dá com uma mão e tira com os nove dedos". Lula exigiu um pedido de desculpas na mesma hora e lembrou das condições difíceis de quem trabalhava de madrugada nas fábricas. O senador se desculpou logo em seguida.

Mas como aconteceu o acidente? Na época, Lula trabalhava na metalúrgica Independência, na Vila Carioca, em São Paulo. Em entrevista ao podcast Podpah, o petista contou que a fábrica produzia botões de cofre e puxadores de porta. Durante o expediente de madrugada, uma das máquinas de prensa quebrou. Para não parar o serviço da fábrica, o então operário fez um parafuso provisório para o equipamento voltar a funcionar.

Na hora de colocar a peça, o colega que operava a máquina cochilou e soltou a prensa. O equipamento fechou com tudo e esmagou a mão esquerda de Lula. Ele conseguiu puxar o braço rápido e acabou perdendo apenas o dedo mindinho.

Como trabalhava à noite, Lula teve que esperar até as 7h da manhã para ser atendido no único hospital da região, o Monumento. Em entrevistas, o petista contou que o médico preferiu cortar o dedo inteiro de uma vez em vez de tentar salvar um pedaço.