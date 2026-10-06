Como pensa Eduarda Campopiano? 10 frases da jovem conservadora para entender como ela bateu quase 2 milhões de votos nas Eleições 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:08
A eleição de Eduarda Campopiano (PL) com quase 2 milhões de votos fez da jovem de 23 anos a segunda mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Impulsionada por uma forte presença nas redes sociais, a vereadora conquistou 8,39% dos votos válidos do estado em 2026, o que converteu a projeção digital em uma das maiores bancadas individuais da política paulista.
Deputados mais votados do país
Eduarda Campopiano mobiliza multidões no ambiente digital com críticas ao movimento feminista e defesa de pautas morais. A vereadora construiu uma trajetória que começou na Câmara de Praia Grande e ganhou espaço em programas de debate na internet e na rádio.
Abaixo, reunimos os dez ideias que explicam como Eduarda Campopiano desafiou o sistema tradicional e conquistou o eleitorado conservador:
Rejeitando o movimento desde os 18 anos, a parlamentar transformou o antifeminismo no motor central da sua projeção pública.
Ao questionar a tipificação penal do crime, a deputada defende que nem todo assassinato de mulher tem relação com o gênero da vítima.
Ao defender o sexo biológico como único critério de identidade, a deputada Eduarda Campopiano bate de frente com a pauta de gênero nas redes socias.
Eduarda Campopiano defendeu a restrição do acesso de pessoas transgênero a banheiros femininos, tema recorrente em sua atuação política, e retomou a pauta durante a campanha eleitoral de 2026 em um vídeo produzido com o vereador Lucas Pavanato (PL).
A parlamentar coloca o mérito individual acima de políticas afirmativas e rejeita frontalmente o sistema de cotas raciais e sociais nas universidades.
A deputada contestou a pauta de reparação histórica e provocou intensos debates na Câmara ao negar a dívida histórica do Estado.
Em participação no RedCast, em 2026, Eduarda Campopiano defendeu a colonização e a catequização dos povos indígenas e, na sequência, associou a ausência desse processo a práticas como canibalismo e sacrifício de crianças.
As declarações provocaram reação de lideranças indígenas e levaram a artista e ativista indígena Katú Mirim a registrar um boletim de ocorrência por racismo contra a parlamentar.
O registro ainda depende de apuração e não representa condenação. Posteriormente, segundo a NC News, Eduarda afirmou que não teve intenção de ofender povos indígenas e que sua fala foi retirada de contexto
A parlamentar sustenta posição absoluta contra o aborto e recusa qualquer flexibilização na lei brasileira sobre o tema. No Brasil, o aborto é permitido por lei em três situações: quando há risco de vida para a gestante, em casos de gravidez resultante de estupro e quando o feto é diagnosticado com anencefalia.
Ao assumir a provocação no próprio perfil oficial, Eduarda Campopiano fez da oposição à esquerda a sua principal marca registrada de propaganda politica.
A parlamentar encerrou a campanha eleitoral, em setembro, com um vídeo ao lado do vereador Lucas Pavanato, no qual os dois ironizaram questões relacionadas à identidade de gênero, banheiros e cotas. O conteúdo, que termina com a frase “homem é homem e mulher é mulher”, teve centenas de milhares de interações nas redes sociais e reforçou a estratégia de comunicação direta usada por Eduarda Campopiano durante a campanha.