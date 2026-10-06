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Como pensa Eduarda Campopiano? 10 frases da jovem conservadora para entender como ela bateu quase 2 milhões de votos nas Eleições 2026

Conheça as declarações que impulsionaram a vitória de Eduarda Campopiano e conquistaram o eleitorado paulista em 2026

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:08

Engajamento digital vira uma das maiores bancadas individuais da política paulista.
Engajamento digital vira uma das maiores bancadas individuais da política paulista Crédito: Reprodução, @eduarda_campopiano no Instagram

A eleição de Eduarda Campopiano (PL) com quase 2 milhões de votos fez da jovem de 23 anos a segunda mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Impulsionada por uma forte presença nas redes sociais, a vereadora conquistou 8,39% dos votos válidos do estado em 2026, o que converteu a projeção digital em uma das maiores bancadas individuais da política paulista.

Deputados mais votados do país

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados
Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos. por Reprodução
Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos. por Câmara dos Deputados/Reprodução
André Fernandes (PL-CE) conquistou 684.372 votos no Ceará. por Divulgação
Sâmia Bomfim (PSOL-SP) recebeu 583.107 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Julia Zanatta (PL-SC) recebeu 560.223 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Câmara dos Deputados
Ana Elisa (PT-MG) recebeu 524.219 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Reprodução/Redes sociais
Kim Kataguiri (Missão-SP) recebeu 520.071 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Tabata Amaral (PSB-SP) recebeu 476.383 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Jeffrey Chiquini (Novo-PR) recebeu 425.399 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026. por Divulgação
Lucas Polese (PL-ES) foi eleito deputado federal pelo Espírito Santo com 419.735 votos. por Divulgação, ALES
Delegado Caveira (PL-PA) recebeu 414.927 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Maurício Marcon (PL-RS) recebeu 379.834 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Divulgação, Câmara dos Deputados
Renato Bolsonaro (PL-SP) recebeu 379.312 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook-Renato Bolsonaro
Sargento Nantes (PP-SP) recebeu 333.401 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Reprodução, Facebook
Jader Filho (MDB-PA) recebeu 326.617 votos na eleição para a Câmara dos Deputados em 2026 por Marcelo Camará, Ministério das Cidades
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Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos por Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

Eduarda Campopiano mobiliza multidões no ambiente digital com críticas ao movimento feminista e defesa de pautas morais. A vereadora construiu uma trajetória que começou na Câmara de Praia Grande e ganhou espaço em programas de debate na internet e na rádio.

Leia mais

Imagem - 'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

Confira os 10 posicionamentos marcantes da deputada

Abaixo, reunimos os dez ideias que explicam como Eduarda Campopiano desafiou o sistema tradicional e conquistou o eleitorado conservador:

“Não devo NADA ao feminismo. Nenhuma mulher deve”

Rejeitando o movimento desde os 18 anos, a parlamentar transformou o antifeminismo no motor central da sua projeção pública.

“Feminicídio não existe”

Ao questionar a tipificação penal do crime, a deputada defende que nem todo assassinato de mulher tem relação com o gênero da vítima.

“O que te faria uma mulher biológica seria um útero”

Ao defender o sexo biológico como único critério de identidade, a deputada Eduarda Campopiano bate de frente com a pauta de gênero nas redes socias.

Eduarda Campopiano crítica uso de banheiros femininos por pessoas trans

Eduarda Campopiano defendeu a restrição do acesso de pessoas transgênero a banheiros femininos, tema recorrente em sua atuação política, e retomou a pauta durante a campanha eleitoral de 2026 em um vídeo produzido com o vereador Lucas Pavanato (PL).

“Vestibular não é para ser inclusivo”

A parlamentar coloca o mérito individual acima de políticas afirmativas e rejeita frontalmente o sistema de cotas raciais e sociais nas universidades.

“Nenhum negro nessa sala foi escravizado”

A deputada contestou a pauta de reparação histórica e provocou intensos debates na Câmara ao negar a dívida histórica do Estado.

“Glória a Deus que colonizaram, glória a Deus que catequizaram as índias”

Em participação no RedCast, em 2026, Eduarda Campopiano defendeu a colonização e a catequização dos povos indígenas e, na sequência, associou a ausência desse processo a práticas como canibalismo e sacrifício de crianças.

As declarações provocaram reação de lideranças indígenas e levaram a artista e ativista indígena Katú Mirim a registrar um boletim de ocorrência por racismo contra a parlamentar.

O registro ainda depende de apuração e não representa condenação. Posteriormente, segundo a NC News, Eduarda afirmou que não teve intenção de ofender povos indígenas e que sua fala foi retirada de contexto

“Como mulher, é minha obrigação defender a vida desde a concepção”

A parlamentar sustenta posição absoluta contra o aborto e recusa qualquer flexibilização na lei brasileira sobre o tema. No Brasil, o aborto é permitido por lei em três situações: quando há risco de vida para a gestante, em casos de gravidez resultante de estupro e quando o feto é diagnosticado com anencefalia.

“A maior inimiga das feministas de SP”

Ao assumir a provocação no próprio perfil oficial, Eduarda Campopiano fez da oposição à esquerda a sua principal marca registrada de propaganda politica.

“Homem é homem e mulher é mulher”

A parlamentar encerrou a campanha eleitoral, em setembro, com um vídeo ao lado do vereador Lucas Pavanato, no qual os dois ironizaram questões relacionadas à identidade de gênero, banheiros e cotas. O conteúdo, que termina com a frase “homem é homem e mulher é mulher”, teve centenas de milhares de interações nas redes sociais e reforçou a estratégia de comunicação direta usada por Eduarda Campopiano durante a campanha.

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Deputados Câmara dos Deputados

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