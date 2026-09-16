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Como saber quanto um candidato arrecadou e gastou na eleição pelo portal oficial da Justiça Eleitoral

DivulgaCandContas reúne informações sobre receitas, despesas, doadores e fornecedores das campanhas; veja como consultar os dados

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:03

urna eletrônica
Sistema DivulgaCandContas, do TSE, reúne receitas, despesas e doações de todas as candidaturas que disputam as eleições Crédito:  Banco de Imagens do TSE

Qualquer eleitor pode acompanhar pela internet a prestação de contas de quem disputa as eleições no Brasil. A ferramenta oficial para essa consulta é o sistema DivulgaCandContas, mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pelo computador ou pelo celular, o cidadão consegue consultar informações sobre os recursos arrecadados por cada candidatura, os doadores, os fornecedores e as despesas de campanha.

Veja os modelos de luxo e superesportivos declarados nas eleições de 2026

No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons
Range Rover Velar tem preços que partem de R$ 380 mil (seminovos recentes) e ultrapassam os R$ 680 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 27 mil no Brasil. Divulgação, Ranger Rover por Divulgaçã/oRanger Rover
Volkswagen Nivus Highline custa entre R$ 145 mil e R$ 155 mil, gerando um IPVA anual estimado de cerca de R$ 5,8 mil a R$ 6,2 mil em estados com alíquota de 4%. Divulgação, Volkswagen por Divulgação/Volkswagen
No Brasil, SUVs Range Rover (como Velar, Sport e Vogue) combinam motores que vão do seis-cilindros híbrido ao V8 de mais de 500 cv, gerando um IPVA anual que varia de R$ 30 mil a mais de R$ 60 mil nas versões mais exclusivas. Divulgação, Range Rover por Divulgação, Range Rover
Com opções que vão da Ram Rampage nacional (a partir de R$ 250 mil) às importadas de grande porte como 1500, 2500 e 3500 (com motores V8 a gasolina de 400 cv ou seis-cilindros Cummins turbodiesel de até 377 cv), os modelos topo de linha chegam a ultrapassar os R$ 500 mil, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 10 mil e R$ 20 mil no Brasil.  Divulgação, Ram por Divulgação/Ram
No Brasil, Porsche 911 Turbo S zero-quilômetro ou recentes passam facilmente dos R$ 1,9 milhão a R$ 2,1 milhões, gerando um IPVA anual estimado que ultrapassa os R$ 75 mil em estados com alíquota cheia de 4%. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé varia entre R$ 650 mil (seminovos recentes) e ultrapassa os R$ 850 mil nas versões zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 26 mil e R$ 34 mil no Brasil (com possibilidade de desconto em estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Quadriciclo Polaris RZR Pro XP no mercado brasileiro, custa na faixa de R$ 190 mil a R$ 240 mil (conforme a configuração e os acessórios) e, por ter uso estritamente off-road em trilhas, pistas e fazendas, não passa pelo emplacamento rodoviário tradicional e é isento do IPVA convencional. Divulgação, Polaris por Divulgação/Polaris
Porsche 911 tem valor de mercado na faixa de R$ 900 mil a R$ 1,5 milhão a depender do ano e versão, gerando um IPVA anual estimado de até R$ 60 mil no Brasil. Divulgação, Porsche por Divulgação/Porsche
Mercedes-Benz têm IPVA anual que facilmente supera a marca dos R$ 50 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação, Mercedes
O Jeep Compass tem preços que variam de R$ 180 mil a cerca de R$ 260 mil nas configurações topo de linha, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 7 mil e R$ 10,5 mil no país. Divulgação, Jeep por Divulgação/Jeep
Mercedes-AMG GLE 63 S tem valor de mercado que varia de R$ 1,1 milhão a R$ 1,4 milhão (a depender do ano e configuração), gerando um IPVA anual estimado entre R$ 45 mil e R$ 55 mil no Brasil. Divulgação, Mercedes por Divulgação/Mercedes
Jeep têm imposto anual varia de R$ 6 mil nas versões de entrada a mais de R$ 18 mil nos modelos importados mais extremos.  Divulgação, Jeep por Divulgação, Jeep
SUV BYD Song Plus tem preço sugerido na casa dos R$ 239 mil e conta com IPVA anual que varia de R$ 7 mil a R$ 9,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O BYD King é avaliado na faixa de R$ 175 mil a R$ 188 mil, contando com IPVA anual que varia de R$ 5,5 mil a R$ 7,5 mil (com isenção total ou parcial em diversos estados que incentivam veículos eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
O Chevrolet Captiva hoje atua no mercado de seminovos e usados com valores entre R$ 35 mil e R$ 60 mil (a depender do ano e conservação), tendo IPVA anual médio em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2,5 mil — com unidades mais antigas já atingindo a faixa de isenção fiscal por idade da frota. Divulgação, Chevrolet por Divulgação/Chevrolet
Avaliado na faixa de R$ 150 mil a R$ 180 mil (na versão Plus), o hatch BYD Dolphin têm um IPVA estimado de R$ 4,5 mil a R$ 6 mil nas regiões sem incentivo fiscal — além de usufruir de isenção total em vários estados que zeram a alíquota para veículos puramente elétricos. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
No Brasil, o BYD Denza B5 com propulsão híbrida plug-in ou 100% elétrica, chegam via importação direta ou em projetos de expansão oficial com valores a partir de R$ 430 mil, tendo IPVA anual estimado na faixa de R$ 15 mil a R$ 17 mil em praças sem isenção para eletrificados. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW X5 tem valores que variam de R$ 450 mil (seminovos recentes) a mais de R$ 800 mil nas opções zero-quilômetro, gerando um IPVA anual estimado entre R$ 18 mil e R$ 32 mil em estados sem benefício fiscal. Divulgação, BMW por Divulgação, BMW
O compacto BYD Dolphin Mini custa a partir de R$ 115 mil a R$ 120 mil, o modelo oferece pacote completo de tecnologia e segurança, com IPVA anual estimado em cerca de R$ 4,5 mil em estados com alíquota cheia — mantendo a vantagem de isenção total de imposto e rodízio em regiões que incentivam a mobilidade 100% elétrica. Divulgação, BYD por Divulgação/BYD
A BMW 745 LE está avaliado na faixa de R$ 600 mil a R$ 640 mil, e tem IPVA anual estimado em cerca de R$ 25 mil, podendo contar com descontos ou isenções em estados que incentivam veículos eletricos. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
O modelo BMW M5 varia de relíquias de colecionador avaliadas entre R$ 200 mil e R$ 400 mil até unidades zero-quilômetro que passam de R$ 1 milhão — sendo que os modelos antigos de três décadas já contam com isenção total de IPVA na maioria dos estados brasileiros. Divulgação, BMW por Divulgação/BMW
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No mercado de aviação executiva, um Beechcraft Dukeexemplares em boas condições operacionais são avaliados na faixa de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, com custos anuais de hangaragem, inspeções obrigatórias da Anac e manutenção preventiva que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de reais ao ano. Reprodução, Wikimedia Commons por Reprodução/Wikimedia Commons

A legislação eleitoral determina que as campanhas informem à Justiça Eleitoral os recursos financeiros recebidos, observados os prazos estabelecidos nas regras de prestação de contas. Os relatórios financeiros devem ser enviados em até 72 horas após o recebimento dos recursos em dinheiro. Além disso, as campanhas devem apresentar uma prestação de contas parcial em setembro e uma prestação final após a eleição. Em 2026, a prestação parcial deveria registrar a movimentação financeira e os recursos estimáveis em dinheiro ocorridos desde o início da campanha até 8 de setembro. Os dados da parcial estão disponíveis para consulta no DivulgaCandContas desde 15 de setembro.

Diferenças entre Fundo Eleitoral, Fundo Partidário e doações

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O dinheiro usado em uma campanha pode vir de diferentes fontes. Entre os recursos públicos estão o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral, destinado ao financiamento das campanhas, e o Fundo Partidário, que tem como finalidade principal a manutenção dos partidos, mas também pode ser utilizado nas campanhas, de acordo com as regras eleitorais.

Além dos recursos públicos, as campanhas podem receber doações de pessoas físicas. Em regra, cada pessoa pode doar até 10% dos rendimentos brutos obtidos no ano anterior à eleição, observadas as exceções previstas na legislação para determinadas doações estimáveis em dinheiro. Empresas não podem fazer doações eleitorais. Os próprios candidatos também podem utilizar recursos para financiar suas campanhas, respeitados os limites previstos nas regras eleitorais.

Passo a passo para ver gastos de candidato no DivulgaCandContas

A navegação no portal da Justiça Eleitoral é aberta ao público e permite consultar as informações eleitorais sem cadastro ou senha. O caminho de acesso segue as etapas.

Acessar o site do DivulgaCandContas ou pesquisar pelo nome do sistema no navegador;

Escolher a região e o estado correspondente à eleição desejada;

Selecionar o cargo em disputa e localizar o partido ou o nome do candidato na lista;

Clicar no perfil do candidato e acessar a área de prestação de contas;

Consultar as informações de receitas e despesas apresentadas pela candidatura.

O sistema também permite consultar outros dados das candidaturas, como declaração de bens, além das informações sobre arrecadação e gastos.

O que verificar na prestação de contas da campanha

Na consulta das receitas, é possível verificar a origem dos recursos declarados pela candidatura, incluindo doações e recursos públicos. Também podem ser consultados dados sobre os doadores e os valores informados à Justiça Eleitoral.

Na área de despesas, o eleitor pode consultar os gastos declarados pelas campanhas e os fornecedores contratados. Os dados disponíveis permitem acompanhar como os recursos foram registrados pelas candidaturas e partidos.

As informações de arrecadação e despesas devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral dentro dos prazos definidos para a prestação de contas. Em 2026, a prestação parcial foi enviada entre 9 e 13 de setembro, com informações relativas à movimentação ocorrida até 8 de setembro. As contas referentes ao primeiro turno deverão ser encaminhadas entre 5 de outubro e 3 de novembro. Em caso de segundo turno, o prazo será de 26 de outubro a 14 de novembro.

A Justiça Eleitoral analisa as contas e pode julgá-las como aprovadas, aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou não prestadas, conforme o caso. A não apresentação das contas pode impedir o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral enquanto persistir a omissão. Já a desaprovação das contas, por si só, não significa perda automática do mandato.

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