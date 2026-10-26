MODELO ESTATÍSTICO

Como um pesquisador brasileiro conseguiu cravar reeleição de Lula com apenas 2,42% das urnas apuradas

Criado pelo pesquisador brasileiro Rodrigo Mahlmeister, modelo usa eleições anteriores para estimar os votos ainda não contabilizados

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:59

Votação do segundo turno em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com apenas 2,42% das urnas apuradas no segundo turno, um modelo estatístico já apontava um resultado próximo daquele que seria confirmado ao fim da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A ferramenta combina dados de eleições anteriores com os primeiros votos contabilizados para estimar como votaram os eleitores das urnas ainda pendentes.

Desenvolvido pelo pesquisador brasileiro Rodrigo Mahlmeister e contratado pelo Estadão neste segundo turno, o sistema antecipou a vitória de Lula e previu as duas mudanças de liderança durante a contagem deste domingo (25). O resultado consolidado foi de 51,79% dos votos válidos para o petista e 48,21% para o senador.

A principal diferença em relação ao placar parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está no que cada um apresenta. Enquanto a apuração oficial reúne os votos efetivamente contabilizados, a projeção inclui, desde o começo, estimativas para as urnas cujos resultados ainda não foram divulgados.

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“A característica desse modelo é considerar desde o início todas as urnas, 100% das urnas”, explicou Mahlmeister ao próprio Estadão.

Para isso, o pesquisador utilizou duas referências no segundo turno: os resultados da segunda etapa da eleição de 2022 e os do primeiro turno de 2026. Conforme as primeiras urnas eram apuradas, o sistema comparava os votos com essas bases históricas para identificar mudanças no comportamento do eleitorado.

O cálculo considera características como estado, porte do município e perfil de votação de cada localidade. Ao encontrar padrões de variação entre as eleições, o modelo aplica ajustes às estimativas dos locais que ainda não tiveram os votos contabilizados.

Rodrigo Mahlmeister Crédito: Reproduçaõ

“Conforme chega mais dados da apuração a gente vai entendendo essa regra e projetando para todas as urnas”, afirmou.

Esse procedimento procura resolver uma limitação dos resultados parciais: as urnas que chegam primeiro não formam necessariamente uma amostra representativa do eleitorado. A ordem de divulgação pode favorecer inicialmente um candidato, sem que aquela vantagem corresponda à distribuição dos votos no país.

Em vez de simplesmente estender os percentuais do placar parcial para o restante da eleição, o modelo observa quanto a votação mudou em relação às referências anteriores e estima como essa mudança deve aparecer nas urnas pendentes.

Como metodologia foi feita

Na construção da metodologia, Mahlmeister adotou os locais de votação, como escolas que abrigam várias seções eleitorais, como unidade de comparação. Eles oferecem uma referência mais estável entre os pleitos do que as próprias seções, que podem ser transferidas, divididas ou extintas.

Outro componente é a adaptação das regras durante a contagem. Com poucas informações disponíveis, o sistema utiliza principalmente um padrão nacional. À medida que a apuração avança, passa a incorporar diferenças por região e estado, tornando os ajustes mais específicos.

A precisão depende, porém, de alguma continuidade no comportamento eleitoral. Se localidades com perfis semelhantes apresentarem mudanças parecidas entre uma disputa e outra, o modelo consegue usar essa relação para projetar os resultados restantes. Uma ruptura nesses padrões pode comprometer a estimativa.

“Não acho que tem um grau de incerteza grande, pelos meus testes, mas tudo pode acontecer, pode ser que o padrão de votos nessa eleição seja completamente diferente das últimas eleições”, ponderou o pesquisador.

Mahlmeister é formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em ciência política pela mesma instituição e doutorando na Universidade Duke, nos Estados Unidos. O projeto começou por curiosidade, com uma versão mais simples em 2022, e foi aperfeiçoado para a eleição deste ano.