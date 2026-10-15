ELEIÇÕES 2026

Concluir a Fiol e duplicar a BR-242: em Barreiras, ACM Neto promete empenho de Flávio para destravar obras na Bahia

"Diferente do que fez o PT, nós vamos poder sonhar e melhorar, duplicar a BR-242, dar movimento aos aeroportos de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães e ter a possibilidade de não apenas sonhar, mas realizar a Fiol”, declarou Neto

Pombo Correio

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 09:27

ACM Neto durante evento em Barreiras Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) afirmou nesta quarta-feira (14), em Barreiras, que uma eventual Presidência da República de Flávio (PL) poderá ajudar a destravar obras de infraestrutura na Bahia, especialmente no Oeste do estado. Entre as prioridades citadas por Neto estão a conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), a duplicação da BR-242, no trecho entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, e o fortalecimento dos aeroportos das duas cidades.

“Na minha conversa com Flávio, ele me falou o quanto quer trabalhar pela Bahia e pelo Nordeste. Não tenho dúvidas de que, com Flávio presidente, Barreiras vai ter um parceiro na Presidência da República. Diferente do que fez o PT, nós vamos poder sonhar e melhorar, duplicar a BR-242, dar movimento aos aeroportos de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães e ter a possibilidade de não apenas sonhar, mas realizar a Fiol”, declarou ACM Neto.

A declaração foi feita durante um encontro no Clube ABCD, em Barreiras. Participaram do evento o ex-ministro João Roma, o prefeito de Barreiras, Otoniel Teixeira, o ex-prefeito Zito Barbosa, o deputado estadual Sandro Régis, o vereador de Salvador Paulo Magalhães Júnior, o ex-prefeito Paulo Braga e o comandante Rangel.

Durante o encontro, Zito Barbosa criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e classificou como eleitoreiras as promessas recentes do governo federal. O ex-prefeito também acusou Lula de praticar estelionato eleitoral.

O prefeito Otoniel Teixeira destacou as dificuldades enfrentadas pela administração municipal na área da saúde, citando a falta de apoio dos governos estadual e federal. Ele também abordou problemas que afetam os municípios da região Oeste.

Ao defender a parceria com Flávio Bolsonaro, ACM Neto afirmou que a região precisa de investimentos em infraestrutura para ampliar o potencial econômico, melhorar a logística e facilitar o escoamento da produção.