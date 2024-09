PLEITO MUNICIPAL

Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Salvador nesta segunda

No décimo oitavo dia de campanha, os candidatos a prefeito de Salvador participam de caminhadas e gravam programa eleitoral nesta segunda-feira (2).

16h - Caminhada na Mata Escura - Concentração: Av. Cardeal Avelar Brandão Vilela (Ao lado do Colégio 3º Milênio) - Mata Escura

15h - Caminhada no Engenho Velho da Federação. Concentração: Fim de linha do bairro do Engenho Velho da Federação