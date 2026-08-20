Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quinta-feira, quinto dia de campanha

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Pombo Correio
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00
No quinto dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e entrevistas. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta quinta-feira (20).
ACM Neto (União brasil)
Manhã - Entrevista a um jornal
Tarde - Reunião com equipe de comunicação e lideranças políticas
Noite - Gravação de programa eleitoral e reunião com a coordenação de campanha
Aroldo Félix (UP)
6h - Panfletagem na BYD Camaçari
16h - Participa de reunião com entregadores por aplicativo
Jerônimo Rodrigues (PT)
7h - Entrevista a um rádio
19h - Entrevista a um podcast
Ronaldo Mansur (PSOL)
11h - Panfletagem em Cajazeiras
14h - Entrevista a TV Band
15h - Reunião com Executiva do PSOL e depois reunião com grupo de mães atípicas
*Os demais candidatos não divulgaram a agenda