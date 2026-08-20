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Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quinta-feira, quinto dia de campanha

Candidatos ao Palácio de Ondina têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e entrevistas

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 05:00

Candidatos ao governo da Bahia
Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

No quinto dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e entrevistas. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta quinta-feira (20).

ACM Neto (União brasil)

Manhã - Entrevista a um jornal

Tarde - Reunião com equipe de comunicação e lideranças políticas

Noite - Gravação de programa eleitoral e reunião com a coordenação de campanha

Aroldo Félix (UP)

6h - Panfletagem na BYD Camaçari

16h - Participa de reunião com entregadores por aplicativo

Jerônimo Rodrigues (PT)

7h - Entrevista a um rádio

19h - Entrevista a um podcast

Ronaldo Mansur (PSOL)

11h - Panfletagem em Cajazeiras

14h - Entrevista a TV Band

15h - Reunião com Executiva do PSOL e depois reunião com grupo de mães atípicas

*Os demais candidatos não divulgaram a agenda

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