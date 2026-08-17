POLÍTICA

Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta segunda (17)

Campanha chega ao segundo dia

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 07:59

Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

No segundo dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e atividades de rua. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta segunda-feira (17).

ACM Neto (União Brasil)

Manhã: participa de reuniões com as equipes de comunicação e marketing e com a coordenação de campanha. Também recebe lideranças de diferentes regiões da Bahia.

Tarde: mantém encontros com lideranças de diversas regiões do Estado. A partir das 16h, participa de uma caminhada em Salvador, nos bairros de São Marcos e Pau da Lima.

Noite: às 18h, participa do encontro "Sua Voz é Nossa Voz – Juventude", em Feira de Santana, no Salão do Ária Hall.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Sem horário divulgado: o governador e candidato à reeleição tem reuniões com a equipe de campanha em Salvador.

Ronaldo Mansur (NOVO)

9h50: participa de reunião da coordenação de campanha.

14h: participa de reunião de planejamento com lideranças partidárias.

16h: reúne-se com apoiadores.

18h: participa de reunião com candidatos a deputado.

19h30: visita o terreiro Ilê Axé Oromin, no bairro de Santa Cruz.

Aroldo Felix (UP)

A campanha de Aroldo Felix não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta segunda-feira (17).

Ariel Capistrano (Democracia Cristã)

A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta segunda-feira (17).

José Estêvão (Democracia Cristã)

A campanha de José Estêvão não informou nem divulgou, até o momento, uma agenda pública para esta segunda-feira (17).

Maria Bona (PCO)