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Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta sexta-feira, sexto dia de campanha

Candidatos ao Palácio de Ondina têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e gravações

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:30

Candidatos ao governo da Bahia
Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

No sexto dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e gravações. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta sexta-feira (21).

ACM Neto (União Brasil)

Manhã - Reunião com lideranças políticas

Tarde - Participa da Festa do Café Conilon de Itabela

Noite - Comício em Ilhéus

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã - Tucano (carreata) e Araci (caminhada)

Tarde - Teofilândia (carreata), Barrocas e Serrinha

Noite - Conceição do Coité (comício)

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã e tarde - Gravação de TV e Rádio

Noite - Reunião em Alagoinhas com lideranças

*Os demais candidatos não divulgaram a agenda

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