Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta sexta-feira, sexto dia de campanha

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Pombo Correio
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05:30
No sexto dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e gravações. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta sexta-feira (21).
ACM Neto (União Brasil)
Manhã - Reunião com lideranças políticas
Tarde - Participa da Festa do Café Conilon de Itabela
Noite - Comício em Ilhéus
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã - Tucano (carreata) e Araci (caminhada)
Tarde - Teofilândia (carreata), Barrocas e Serrinha
Noite - Conceição do Coité (comício)
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã e tarde - Gravação de TV e Rádio
Noite - Reunião em Alagoinhas com lideranças
*Os demais candidatos não divulgaram a agenda