Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta terça-feira, terceiro dia de campanha

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Pombo Correio
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00
No terceiro dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e entrevistas. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta terça-feira (18).
ACM Neto (União Brasil)
Manhã: Reunião com coordenação de campanha e candidatos a deputado
Tarde: Inauguração do Comitê de Campanha
Noite: Gravação para programa eleitoral
Jerônimo Rodrigues (PT)
10h: Entrevista a um jornal
14h: Entrevista a uma rádio
Ronaldo Mansur (PSOL)
9h50: Gravação
11h: Reunião com candidatos
12h40: Entrevista a uma rádio
15h: Reunião com a vice Meire Reis e a Coordenação de Campanha
Aroldo félix (UP)
6h: Ato pelo fim da escala 6x1
9h: Reunião interna
18h30: Plenária com apoiadores no bairro do Santo Antônio Além do Carmo
Ariel Capistrano (Democracia Cristã)
A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta terça-feira.
José Estêvão (Democracia Cristã)
A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta terça-feira.
Maria Bona (PCO)
A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta terça-feira.