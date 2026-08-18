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Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta terça-feira, terceiro dia de campanha

Candidatos ao Palácio de Ondina têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e entrevistas

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00

Candidatos ao governo da Bahia
Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

No terceiro dia oficial de campanha eleitoral, os candidatos ao governo da Bahia têm compromissos concentrados em reuniões políticas, encontros com apoiadores e entrevistas. Confira a programação divulgada pelas campanhas para esta terça-feira (18).

ACM Neto (União Brasil)

Manhã: Reunião com coordenação de campanha e candidatos a deputado

Tarde: Inauguração do Comitê de Campanha

Noite: Gravação para programa eleitoral

Jerônimo Rodrigues (PT)

10h: Entrevista a um jornal

14h: Entrevista a uma rádio

Ronaldo Mansur (PSOL)

9h50: Gravação

11h: Reunião com candidatos

12h40: Entrevista a uma rádio

15h: Reunião com a vice Meire Reis e a Coordenação de Campanha

Aroldo félix (UP)

6h: Ato pelo fim da escala 6x1

9h: Reunião interna

18h30: Plenária com apoiadores no bairro do Santo Antônio Além do Carmo

Ariel Capistrano (Democracia Cristã)

A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta terça-feira.

José Estêvão (Democracia Cristã)

A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta terça-feira.

Maria Bona (PCO)

A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública de compromissos para esta terça-feira.

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