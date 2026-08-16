POLÍTICA

Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha

Candidatos iniciam disputa pelo Palácio de Ondina com caminhadas, comícios e panfletagens

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:59

Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

A campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo (16), quando os candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar atos de campanha nas ruas e na internet, com caminhadas, distribuição de panfletos e atividades similares. Já propaganda eleitoral no rádio e na televisão, no entanto, terá início em 28 de agosto.

Na Bahia, sete candidatos tiveram os registros de candidatura apresentados para a disputa pelo governo do Estado. Confira a agenda divulgada para o primeiro dia de campanha:

ACM Neto (União Brasil)

10h – Encontro com integrantes da chapa majoritária, prefeitos e lideranças da região, em Carinhanha, no Oeste da Bahia.

Tarde – Carreata e comício em Correntina, ao lado do prefeito Mariano (União Brasil), apoiadores e lideranças locais.

Noite – Participação no aniversário do deputado federal José Rocha (União Brasil), em Coribe. A programação também marca os 68 anos de emancipação política do município.

Jerônimo Rodrigues (PT)

7h – Missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, em Salvador.

8h – Caminhada com concentração no Largo do Bonfim, em Salvador.

17h – Primeiro grande comício da chapa, na Praça do Feijão, em Irecê.

Ronaldo Mansur (PSOL)

8h30 – Panfletagem na Feira do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

9h30 – Inauguração do comitê do candidato a deputado estadual Kleber Rosa, na Avenida Juracy Magalhães, 978, Chapada do Rio Vermelho.

14h – Caminhada Azoany, entre o Pelourinho e a Federação.

15h30 – Panfletagem no Barradão.

18h30 – Jogo do Vitória.

Aroldo Felix (UP)

9h – Ato de início de campanha na Sinaleira do Uruguai, na Rua Direta do Uruguai, 211, em Salvador.

Ariel Capistrano (Democracia Cristã)

A campanha de Ariel Capistrano não divulgou, até o momento, uma agenda pública para o primeiro dia de campanha.

José Estêvão (Democracia Cristã)

A campanha de Estêvão não informou ou divulgou uma agenda pública para este domingo (16).

Maria Bona (PCO)