FLÁVIO X LULA

Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (24)

Neste sábado (24), último dia da campanha eleitoral, os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de atos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as agendas:

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:33

Neste sábado (24), último dia da campanha eleitoral, os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de atos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as agendas:

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Flávio Bolsonaro (PL)

Pela manhã, participa de ato em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Na parte da tarde, estará no Rio de Janeiro, em evento na Barra da Tijuca.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)