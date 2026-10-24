Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (24)

Neste sábado (24), último dia da campanha eleitoral,  os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de atos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as agendas:

  • A
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:33

Neste sábado (24), último dia da campanha eleitoral,  os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de atos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as agendas:

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
1 de 7
O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

Flávio Bolsonaro (PL)

Pela manhã, participa de ato em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Na parte da tarde, estará no Rio de Janeiro, em evento na Barra da Tijuca. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

 Pela manhã, Lula participa de ato no Rio de Janeiro, em Copacabana. Encerra a campanha com caminha na parte da tarde na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mais recentes

Imagem - Vale seu voto: Conheça o Palácio da Alvorada por dentro, a casa do presidente do Brasil

Vale seu voto: Conheça o Palácio da Alvorada por dentro, a casa do presidente do Brasil
Imagem - Saiba quais documentos são aceitos para votar neste domingo

Saiba quais documentos são aceitos para votar neste domingo
Imagem - Inmet: Domingo de eleição será chuvoso em boa parte do país; confira

Inmet: Domingo de eleição será chuvoso em boa parte do país; confira