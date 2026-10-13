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Coordenadora de Flávio promete manter programas sociais e cortar 'regalias em Brasília' para reduzir gastos

Equipe do candidato estaria analisando redução de despesas de cerca de R$ 250 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:47

Flávio e Daniella Marques
Flávio e Daniella Marques Crédito: Reprodução

A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, afirmou que um eventual governo do candidato preservaria os programas sociais e concentraria cortes de gastos na estrutura administrativa em Brasília. A declaração ocorreu no último sábado (10), durante um encontro com mulheres apoiadoras da candidatura, no Rio de Janeiro.

“Não faremos ajuste nos programas sociais, mas nas regalias em Brasília”, disse a ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Segundo o Valor Econônimo, ela citou “assessores, estruturas, uso de carros e voos” como alvos das reduções e afirmou que aposentados, trabalhadores e beneficiários do Bolsa Família não seriam atingidos.

Bolsonaro e seus filhos

Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Bolsonaro com os filhos por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Jair com o filho Flávio por Reprodução
Bolsonaro e Flávio por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Presidência da República
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair com Eduardo Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Jair Bolsonaro com o filho Jair Renan por Reprodução
Bolsonaro com Eduardo e Carlos por Reprodução
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Bolsonaro com os filhos por Reprodução

Daniella também acusou adversários de espalhar “fake news” sobre uma suposta redução de direitos sociais caso Flávio seja eleito.

Segundo a Folha de S.Paulo, a equipe econômica de Flávio estuda um ajuste de cerca de R$ 250 bilhões. A campanha nega mudanças que afetem direitos sociais e afirma que as medidas relatadas não constam do programa oficial.

Outras medidas

No encontro, a coordenadora defendeu medidas para ampliar a autonomia financeira feminina, com capacitação e acesso ao crédito para empreendedoras. As propostas integram o plano “Brasil por Elas”, que, segundo ela, reúne três eixos: enfrentamento à violência, autonomia financeira e reconhecimento da economia do cuidado.

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Na área de segurança pública, Daniella defendeu penas mais duras para crimes contra mulheres e crianças. Também afirmou que a condução da economia deve seguir critérios técnicos, com prioridade para o empreendedorismo e a geração de renda.

Ao criticar o governo Lula, atribuiu o endividamento de famílias e empresas à expansão da dívida pública e da carga tributária.

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