ELEIÇÃO

Coordenadora de Flávio promete manter programas sociais e cortar 'regalias em Brasília' para reduzir gastos

Equipe do candidato estaria analisando redução de despesas de cerca de R$ 250 bilhões

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:47

Flávio e Daniella Marques Crédito: Reprodução

A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, afirmou que um eventual governo do candidato preservaria os programas sociais e concentraria cortes de gastos na estrutura administrativa em Brasília. A declaração ocorreu no último sábado (10), durante um encontro com mulheres apoiadoras da candidatura, no Rio de Janeiro.

“Não faremos ajuste nos programas sociais, mas nas regalias em Brasília”, disse a ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Segundo o Valor Econônimo, ela citou “assessores, estruturas, uso de carros e voos” como alvos das reduções e afirmou que aposentados, trabalhadores e beneficiários do Bolsa Família não seriam atingidos.

Bolsonaro e seus filhos 1 de 24

Daniella também acusou adversários de espalhar “fake news” sobre uma suposta redução de direitos sociais caso Flávio seja eleito.

Segundo a Folha de S.Paulo, a equipe econômica de Flávio estuda um ajuste de cerca de R$ 250 bilhões. A campanha nega mudanças que afetem direitos sociais e afirma que as medidas relatadas não constam do programa oficial.

Outras medidas

No encontro, a coordenadora defendeu medidas para ampliar a autonomia financeira feminina, com capacitação e acesso ao crédito para empreendedoras. As propostas integram o plano “Brasil por Elas”, que, segundo ela, reúne três eixos: enfrentamento à violência, autonomia financeira e reconhecimento da economia do cuidado.

Na área de segurança pública, Daniella defendeu penas mais duras para crimes contra mulheres e crianças. Também afirmou que a condução da economia deve seguir critérios técnicos, com prioridade para o empreendedorismo e a geração de renda.