Coordenadora de Flávio promete manter programas sociais e cortar 'regalias em Brasília' para reduzir gastos

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 07:47
A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Daniella Marques, afirmou que um eventual governo do candidato preservaria os programas sociais e concentraria cortes de gastos na estrutura administrativa em Brasília. A declaração ocorreu no último sábado (10), durante um encontro com mulheres apoiadoras da candidatura, no Rio de Janeiro.
“Não faremos ajuste nos programas sociais, mas nas regalias em Brasília”, disse a ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Segundo o Valor Econônimo, ela citou “assessores, estruturas, uso de carros e voos” como alvos das reduções e afirmou que aposentados, trabalhadores e beneficiários do Bolsa Família não seriam atingidos.
Bolsonaro e seus filhos
Daniella também acusou adversários de espalhar “fake news” sobre uma suposta redução de direitos sociais caso Flávio seja eleito.
Segundo a Folha de S.Paulo, a equipe econômica de Flávio estuda um ajuste de cerca de R$ 250 bilhões. A campanha nega mudanças que afetem direitos sociais e afirma que as medidas relatadas não constam do programa oficial.
Outras medidas
No encontro, a coordenadora defendeu medidas para ampliar a autonomia financeira feminina, com capacitação e acesso ao crédito para empreendedoras. As propostas integram o plano “Brasil por Elas”, que, segundo ela, reúne três eixos: enfrentamento à violência, autonomia financeira e reconhecimento da economia do cuidado.
Na área de segurança pública, Daniella defendeu penas mais duras para crimes contra mulheres e crianças. Também afirmou que a condução da economia deve seguir critérios técnicos, com prioridade para o empreendedorismo e a geração de renda.
Ao criticar o governo Lula, atribuiu o endividamento de famílias e empresas à expansão da dívida pública e da carga tributária.