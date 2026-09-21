Coronel afirma que atos de campanha mostram que Bahia quer mudança

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Pombo Correio
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:51
Candidato à reeleição, o senador Angelo Coronel (Republicanos) afirmou que a presença de apoiadores nos atos realizados neste fim de semana indica, na avaliação dele, um desejo de mudança no comando da Bahia.
Ao lado dos postulantes ACM Neto (União Brasil) e João Roma (PL), Coronel participou de agendas de campanha em municípios como Campo Formoso, Camaçari e Conceição do Coité.
Em Coité, onde a chapa realizou um dos maiores atos da campanha até agora, o senador disse enxergar a mobilização como um sinal do momento político no estado. “Unimos Coité e toda região do sisal para realizar o maior comício da nossa história. A voz da mudança ecoou forte e mostrou que a Bahia quer um novo caminho, com desenvolvimento, avanços e soluções para problemas que se arrastam há duas décadas”, afirmou.
Segundo Coronel, as manifestações registradas nas cidades visitadas reforçam a percepção de crescimento da candidatura de ACM Neto.