ELEIÇÕES 2026

Coronel afirma que atos de campanha mostram que Bahia quer mudança

Senador e candidato à reeleição afirmou que as manifestações registradas nas cidades visitadas reforçam a percepção de crescimento da candidatura de ACM Neto

Pombo Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:51

Senador e candidato à reeleição Angelo Coronel Crédito: Divulgação

Candidato à reeleição, o senador Angelo Coronel (Republicanos) afirmou que a presença de apoiadores nos atos realizados neste fim de semana indica, na avaliação dele, um desejo de mudança no comando da Bahia.

Ao lado dos postulantes ACM Neto (União Brasil) e João Roma (PL), Coronel participou de agendas de campanha em municípios como Campo Formoso, Camaçari e Conceição do Coité.

Em Coité, onde a chapa realizou um dos maiores atos da campanha até agora, o senador disse enxergar a mobilização como um sinal do momento político no estado. “Unimos Coité e toda região do sisal para realizar o maior comício da nossa história. A voz da mudança ecoou forte e mostrou que a Bahia quer um novo caminho, com desenvolvimento, avanços e soluções para problemas que se arrastam há duas décadas”, afirmou.