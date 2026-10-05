CORREIO alcança mais de 11 milhões de contas nas redes sociais no fim de semana das Eleições 2026

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Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:49
A cobertura do CORREIO nas Eleições 2026 ampliou a presença do jornal nas redes sociais e alcançou 11 milhões de contas somente no Instagram e no Facebook durante o fim de semana, além de outras redes sociais do veículo. O levantamento realizado com base nos dados das plataformas reforça a dimensão da cobertura eleitoral nos meios digitais, que também contou com acompanhamento em tempo real da apuração e conteúdos especiais para milhões de eleitores.
No Instagram, foram 5.387.416 visualizações, 3.436.825 contas alcançadas e 68.446 curtidas. Já no Facebook, o conteúdo relacionado à cobertura eleitoral somou 9.736.220 visualizações, 6.707.749 contas alcançadas e 147.567 reações. No TikTok, os vídeos publicados pelo CORREIO registraram 323.356 visualizações e 9.053 curtidas.
A cobertura também contou com o acompanhamento em tempo real da apuração. No site do CORREIO, os leitores puderam consultar os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e acompanhar a votação nos 26 estados e no Distrito Federal, incluindo os resultados para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
O Mesão da Apuração, transmissão especial do CORREIO no YouTube, também registrou crescimento expressivo na audiência. A edição deste ano teve 24.604 visualizações, mais de 11 vezes o número registrado na transmissão de 2024, que somou 2.151 visualizações.
Neste ano, o programa foi realizado em parceria com o BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes. A transmissão acompanhou a contagem dos votos a partir das 17h do domingo (4), com análise dos números da votação, discussão dos cenários políticos e comentários sobre os principais desdobramentos da apuração.
Uma nova edição do Mesão da Apuração será realizada no dia 25 de outubro, quando acontece do segundo turno das eleições. A apresentação ficará por conta dos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do CORREIO, e de Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast. A transmissão conta ainda com o especialista convidado Caetano Ignácio Vieira Portugal.
O mesão que foi transmitido no estúdio do BahiaCast no Shopping da Bahia teve apoio gastronômico do Trivial Gourmet e do McDonald’s.