COBERTURA

CORREIO alcança mais de 11 milhões de contas nas redes sociais no fim de semana das Eleições 2026

Cobertura eleitoral também teve audiência recorde no Mesão da Apuração, que registrou mais de 24 mil visualizações em parceria com o BahiaCast

D Da Redação

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:49

Uma nova edição do Mesão da Apuração será realizada no dia 25 de outubro, quando acontece do segundo turno das eleições Crédito: Reprodução

A cobertura do CORREIO nas Eleições 2026 ampliou a presença do jornal nas redes sociais e alcançou 11 milhões de contas somente no Instagram e no Facebook durante o fim de semana, além de outras redes sociais do veículo. O levantamento realizado com base nos dados das plataformas reforça a dimensão da cobertura eleitoral nos meios digitais, que também contou com acompanhamento em tempo real da apuração e conteúdos especiais para milhões de eleitores.

No Instagram, foram 5.387.416 visualizações, 3.436.825 contas alcançadas e 68.446 curtidas. Já no Facebook, o conteúdo relacionado à cobertura eleitoral somou 9.736.220 visualizações, 6.707.749 contas alcançadas e 147.567 reações. No TikTok, os vídeos publicados pelo CORREIO registraram 323.356 visualizações e 9.053 curtidas.

A cobertura também contou com o acompanhamento em tempo real da apuração. No site do CORREIO, os leitores puderam consultar os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e acompanhar a votação nos 26 estados e no Distrito Federal, incluindo os resultados para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Mesão da Apuração superou audiência

O Mesão da Apuração, transmissão especial do CORREIO no YouTube, também registrou crescimento expressivo na audiência. A edição deste ano teve 24.604 visualizações, mais de 11 vezes o número registrado na transmissão de 2024, que somou 2.151 visualizações.

Neste ano, o programa foi realizado em parceria com o BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes. A transmissão acompanhou a contagem dos votos a partir das 17h do domingo (4), com análise dos números da votação, discussão dos cenários políticos e comentários sobre os principais desdobramentos da apuração.

Uma nova edição do Mesão da Apuração será realizada no dia 25 de outubro, quando acontece do segundo turno das eleições. A apresentação ficará por conta dos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do CORREIO, e de Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast. A transmissão conta ainda com o especialista convidado Caetano Ignácio Vieira Portugal.