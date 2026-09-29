POLÍTICA

CORREIO e BahiaCast anunciam transmissão conjunta do Mesão da Apuração nas eleições de 2026

Programa especial acompanhará a divulgação dos resultados eleitorais na Bahia e no país a partir das 17h do domingo

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 19:04

Mesão da Apuração Crédito: Reprodução/Youtube

O resultado das Eleições 2026 poderá ser acompanhado em tempo real pelo público baiano por meio do Mesão da Apuração, programa especial do CORREIO que acompanha a contagem dos votos desde 2020. Neste ano, a transmissão ganha um novo formato com a parceria do BahiaCast, ecossistema baiano de podcasts e produções audiovisuais independentes.

A cobertura ao vivo começa às 17h do próximo domingo (4) e será exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal. O programa seguirá no ar até a definição dos resultados na Bahia e na disputa presidencial.

O programa será apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Donaldson Gomes, do Correio, e por Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast. Ao longo da transmissão, convidados irão analisar os números da votação, discutir os cenários políticos e comentar os principais desdobramentos do processo eleitoral à medida que os resultados forem sendo divulgados.

Além das análises em estúdio, a cobertura terá a participação das equipes de reportagem do CORREIO, que estarão mobilizadas durante todo o dia para trazer informações em tempo real sobre a apuração.

Segundo Jorge Gauthier, o programa foi criado para permitir que os eleitores acompanhem, em um único espaço, os resultados das eleições e as análises dos principais acontecimentos da disputa.

“O conceito do programa é acompanhar a apuração dos votos do início ao fim, observando os resultados dos estados, especialmente da Bahia, além da disputa presidencial. Recebemos convidados para analisar os números, o cenário eleitoral e o próprio processo eleitoral, enquanto nossas equipes acompanham a cobertura ao longo do dia. É um convite para que leitores e seguidores acompanhem a apuração junto com a gente”, afirma.

A edição de 2026 marca a aproximação entre dois projetos de comunicação com forte presença digital no estado. Para Billy Gomes Junior, idealizador do BahiaCast, a parceria amplia o alcance da cobertura e fortalece o acesso da população à informação durante o período eleitoral.

“A parceria aproxima ainda mais o público baiano das informações e dos debates que fazem parte de um momento tão importante para a democracia. A ideia é unir a credibilidade e a experiência do CORREIO com a linguagem e o alcance do BahiaCast, levando informação de forma mais dinâmica, acessível e próxima das pessoas”, destaca.

Eric Pincel também avalia que a união entre os dois projetos permite combinar diferentes formatos de comunicação em torno de uma mesma proposta de cobertura. “Para nós do BahiaCast, é um presente estar com o CORREIO. É a soma da linguagem digital do maior podcast independente do estado com a experiência e o respaldo que o jornal traz. São mídias que se complementam e que vão entregar qualidade ao público durante a apuração”, afirma.

Para Wladmir Lima, Coordenador Digital do CORREIO, o projeto se tornou uma referência na cobertura eleitoral do jornal e ganha uma nova dimensão nesta edição. "O Mesão da Apuração se consolidou como um dos principais projetos eleitorais do CORREIO no ambiente digital. Nesta edição, buscamos ampliar ainda mais o alcance da cobertura com a parceria do BahiaCast, oferecendo ao público informação em tempo real, análises qualificadas e uma experiência multiplataforma durante toda a apuração", destaca.

Donaldson Gomes afirma que a parceria entre o CORREIO e o BahiaCast reúne duas expertises complementares: de um lado, a tradição e a experiência do jornal na cobertura eleitoral; do outro, um grupo que domina a linguagem dos podcasts e das plataformas digitais. "A expectativa é oferecer ao público uma conversa fluida, informativa e acessível, sem abrir mão do rigor jornalístico e das análises sobre os resultados e os impactos das eleições na Bahia e no Brasil", afirma.

Além do Mesão da Apuração, o CORREIO realizará uma cobertura especial ao longo de todo o domingo, com entradas ao vivo, vídeos e atualizações constantes nas redes sociais e plataformas digitais. Neste ano, o slogan do programa será: “A Bahia vota, a gente apura”.

Serviço

Mesão da Apuração

Onde acompanhar: Youtube do CORREIO e do BahiaCast

Data: 4 de outubro de 2026