EM TEMPO REAL

CORREIO e BahiaCast transmitem Mesão da Apuração no segundo turno das eleições de 2026

Programa especial, no domingo (dia 25) a partir das 177h, acompanhará a divulgação dos resultados eleitorais na disputa pela Presidência da República e em cinco estados

Pombo Correio

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:24

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno da eleição presidencial Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

No próximo domingo (dia 25), a partir das 17h, depois que a votação para o segundo turno das eleições de 2026 estiver encerrada, o CORREIO, em parceria com o Bahia Cast, entra no ar com o Mesão da Apuração, que vai permitir à audiência dos dois veículos acompanhar em tempo real a contagem dos votos. Estarão em disputa a Presidência da República e o controle de cinco estados brasileiros.

A cobertura ao vivo será exibida simultaneamente nos canais do CORREIO e do BahiaCast no YouTube, além das plataformas digitais do jornal. O programa seguirá no ar até a definição dos resultados na Bahia e na disputa presidencial, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

O programa será apresentado pelos jornalistas Donaldson Gomes e Jorge Gauthier, do Correio, e por Eric Pincel, um dos hosts do BahiaCast. Ao longo da transmissão, convidados irão analisar os números da votação, discutir os cenários políticos e comentar os principais desdobramentos do processo eleitoral à medida que os resultados forem sendo divulgados.

Além das análises em estúdio, a cobertura terá a participação das equipes de reportagem do CORREIO, que estarão mobilizadas durante todo o dia para trazer informações em tempo real sobre a apuração.

No primeiro turno, a cobertura do CORREIO nas Eleições 2026 ampliou a presença do jornal nas redes sociais e alcançou 11 milhões de contas somente no Instagram e no Facebook durante o fim de semana, além de outras redes sociais do veículo. O levantamento realizado com base nos dados das plataformas reforça a dimensão da cobertura eleitoral nos meios digitais, que também contou com acompanhamento em tempo real da apuração e conteúdos especiais para milhões de eleitores.

No Instagram, foram 5.387.416 visualizações, 3.436.825 contas alcançadas e 68.446 curtidas. Já no Facebook, o conteúdo relacionado à cobertura eleitoral somou 9.736.220 visualizações, 6.707.749 contas alcançadas e 147.567 reações. No TikTok, os vídeos publicados pelo CORREIO registraram 323.356 visualizações e 9.053 curtidas.

A cobertura também contou com o acompanhamento em tempo real da apuração. No site do CORREIO, os leitores puderam consultar os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e acompanhar a votação nos 26 estados e no Distrito Federal, incluindo os resultados para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

No jornal impresso, o Correio teve uma edição especial do Asteriscão (edição do final de semana) com um superguia eleitoral com serviço e análises. Além disso, na edição de segunda-feira (6) a versão impressa trouxe uma análise detalhada no cenário eleitoral da Bahia e do Brasil que saiu das urnas (clique aqui e leia a edição).

O Mesão da Apuração, transmissão especial do CORREIO no YouTube, também registrou crescimento expressivo na audiência. A edição deste ano teve 24.604 visualizações, mais de 11 vezes o número registrado na transmissão de 2024, que somou 2.151 visualizações.