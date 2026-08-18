GUIA DO ELEITOR

Da "colinha" liberada ao treino na urna, tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

Com celulares proibidos na cabine, Justiça Eleitoral cria ferramentas digitais para evitar erros na digitação dos 5 cargos em disputa em outubro.

Matheus Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:00

A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação Crédito: (Foto: Ilustração, IA. gemini)

A contagem regressiva para as Eleições 2026 entra em sua fase mais decisiva, trazendo uma série de dúvidas práticas ao eleitorado, especialmente para quem vai estrear diante do terminal de votação no dia 4 de outubro. Para garantir o sigilo do voto estabelecido pela legislação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe rigorosamente a entrada na cabine levando aparelhos celulares ou equipamentos digitais nas mãos.

Em contrapartida, levar o tradicional rascunho em papel com os números anotados a lápis ou caneta, a famosa "colinha", é um direito totalmente garantido.

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Cola virtual do TSE

Para impedir equívocos ou esquecimentos no momento da digitação, a Justiça Eleitoral disponibilizou em seu portal a ferramenta da "cola virtual". Por meio dela, o eleitor pode preencher os dados dos seus candidatos na sequência exata de votação e imprimir o rascunho oficial para levar no bolso no dia da eleição.

Simulador interativo ajuda a treinar o voto na urna

Pensando nos eleitores novatos e naqueles que desejam relembrar o ritmo de votação, o TSE disponibiliza em seu site oficial um simulador interativo de urna eletrônica. Dentro do sistema, é possível escolher a modalidade da eleição e o turno que deseja simular.

A aplicação reproduz de forma fiel os sinais sonoros, as telas de confirmação e as etapas que o cidadão vivenciará no primeiro turno das eleições presidenciais e estaduais.

No primeiro turno do pleito, o cidadão precisará indicar seus representantes para cinco cargos distintos, seguindo uma ordem específica na tela:

Deputado estadual (ou distrital);

Deputado federal;

Senador;

Governador;

Presidente da República.

Crescimento do eleitorado e virada no calendário eleitoral

Os números consolidados pelo TSE apontam que 158.745.463 eleitores estão com a situação regularizada e aptos a votar em 2026. O contingente nacional registrou um crescimento de 1,46% na comparação com o pleito de 2022, o que representa um acréscimo de 2.291.452 novos votantes no cadastro eleitoral.

O cronograma oficial marca duas viradas essenciais na dinâmica política nesta semana:

Sábado (15/08): encerrou o prazo legal para que partidos e coligações oficializem o registro das candidaturas perante o TSE (lembrando que as convenções internas de escolha dos nomes foram finalizadas em 5 de agosto).

Domingo (16/08): teve início a propaganda eleitoral liberada nas ruas e na internet. A partir desta data, candidatos ganham permissão para pedir votos, distribuir panfletos, veicular anúncios pagos nas redes digitais e promover atos como comícios e carreatas.

Agenda dos debates presidenciais no 1º turno

Regulamentados pela Lei nº 9.504/1997 e por resoluções da Justiça Eleitoral, os confrontos televisivos entre os postulantes ao Palácio do Planalto começam no dia 23 de agosto, em um pool de transmissão composto por Band, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.

Confira as datas e horários dos debates na TV:

23 de agosto (20h): Band, TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e transmissão pelo YouTube.

14 de setembro (horário a confirmar): consórcio formado por CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV.

27 de setembro (21h): Record.