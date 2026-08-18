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Da "colinha" liberada ao treino na urna, tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

Com celulares proibidos na cabine, Justiça Eleitoral cria ferramentas digitais para evitar erros na digitação dos 5 cargos em disputa em outubro.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 13:00

Da
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação Crédito: (Foto: Ilustração, IA. gemini)

A contagem regressiva para as Eleições 2026 entra em sua fase mais decisiva, trazendo uma série de dúvidas práticas ao eleitorado, especialmente para quem vai estrear diante do terminal de votação no dia 4 de outubro. Para garantir o sigilo do voto estabelecido pela legislação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe rigorosamente a entrada na cabine levando aparelhos celulares ou equipamentos digitais nas mãos.

Em contrapartida, levar o tradicional rascunho em papel com os números anotados a lápis ou caneta, a famosa "colinha", é um direito totalmente garantido.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Uma ferramenta chamada cola virtual permite ao cidadão organizar os números na ordem oficial antes de imprimir o papel por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Cola virtual do TSE

Para impedir equívocos ou esquecimentos no momento da digitação, a Justiça Eleitoral disponibilizou em seu portal a ferramenta da "cola virtual". Por meio dela, o eleitor pode preencher os dados dos seus candidatos na sequência exata de votação e imprimir o rascunho oficial para levar no bolso no dia da eleição.

Simulador interativo ajuda a treinar o voto na urna

Pensando nos eleitores novatos e naqueles que desejam relembrar o ritmo de votação, o TSE disponibiliza em seu site oficial um simulador interativo de urna eletrônica. Dentro do sistema, é possível escolher a modalidade da eleição e o turno que deseja simular.

A aplicação reproduz de forma fiel os sinais sonoros, as telas de confirmação e as etapas que o cidadão vivenciará no primeiro turno das eleições presidenciais e estaduais.

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No primeiro turno do pleito, o cidadão precisará indicar seus representantes para cinco cargos distintos, seguindo uma ordem específica na tela:

Deputado estadual (ou distrital);

Deputado federal;

Senador;

Governador;

Presidente da República.

Crescimento do eleitorado e virada no calendário eleitoral

Os números consolidados pelo TSE apontam que 158.745.463 eleitores estão com a situação regularizada e aptos a votar em 2026. O contingente nacional registrou um crescimento de 1,46% na comparação com o pleito de 2022, o que representa um acréscimo de 2.291.452 novos votantes no cadastro eleitoral.

O cronograma oficial marca duas viradas essenciais na dinâmica política nesta semana:

Sábado (15/08): encerrou o prazo legal para que partidos e coligações oficializem o registro das candidaturas perante o TSE (lembrando que as convenções internas de escolha dos nomes foram finalizadas em 5 de agosto).

Domingo (16/08): teve início a propaganda eleitoral liberada nas ruas e na internet. A partir desta data, candidatos ganham permissão para pedir votos, distribuir panfletos, veicular anúncios pagos nas redes digitais e promover atos como comícios e carreatas.

Agenda dos debates presidenciais no 1º turno

Regulamentados pela Lei nº 9.504/1997 e por resoluções da Justiça Eleitoral, os confrontos televisivos entre os postulantes ao Palácio do Planalto começam no dia 23 de agosto, em um pool de transmissão composto por Band, TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.

Confira as datas e horários dos debates na TV:

23 de agosto (20h): Band, TV Cultura, TV Gazeta, Jovem Pan e transmissão pelo YouTube.

14 de setembro (horário a confirmar): consórcio formado por CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV.

27 de setembro (21h): Record.

1º de outubro (21h20, após o Jornal Nacional): Rede Globo, GloboNews e g1.

Tags:

Brasil Tse Politica Eleição 2026 Justiça Eleitoral Zona Eleitoral

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