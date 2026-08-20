SERVIÇO ELEITORAL

Da urna à previsão do tempo: TSE vai monitorar riscos climáticos

Calor extremo, chuvas intensas, enchentes e outros eventos climáticos entram no radar da Justiça Eleitoral para reduzir impactos sobre a votação

Mariana Rios

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:35

Transporte fluvial de urnas eletrônicas Crédito: Secom/TRE-AM

Em 2026, além de candidatos, campanhas, pesquisas e urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá outro fator no radar: o clima. A Justiça Eleitoral vai monitorar riscos climáticos que possam interferir na realização das eleições e adotar medidas para reduzir seus impactos.

A preocupação tem uma explicação simples: eventos extremos podem atingir justamente a estrutura necessária para que o eleitor consiga votar. Chuvas fortes, enchentes, deslizamentos, ondas de calor e outros fenômenos podem afetar estradas, prédios, serviços de energia e comunicação e dificultar o deslocamento de eleitores e servidores.

Os efeitos das mudanças climáticas 1 de 15

A estratégia faz parte de uma preparação mais ampla do TSE para garantir a segurança e a normalidade das Eleições 2026. Nesta quinta-feira (20), o tribunal também anunciou a criação de núcleos estratégicos destinados a prevenir e solucionar problemas que possam comprometer serviços e estruturas essenciais ao processo eleitoral. A atuação inclui intercorrências relacionadas a condições ambientais, estruturais e funcionais.