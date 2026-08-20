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Da urna à previsão do tempo: TSE vai monitorar riscos climáticos

Calor extremo, chuvas intensas, enchentes e outros eventos climáticos entram no radar da Justiça Eleitoral para reduzir impactos sobre a votação

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:35

Transporte fluvial de urnas eletrônicas
Transporte fluvial de urnas eletrônicas Crédito: Secom/TRE-AM

Em 2026, além de candidatos, campanhas, pesquisas e urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá outro fator no radar: o clima. A Justiça Eleitoral vai monitorar riscos climáticos que possam interferir na realização das eleições e adotar medidas para reduzir seus impactos.

A preocupação tem uma explicação simples: eventos extremos podem atingir justamente a estrutura necessária para que o eleitor consiga votar. Chuvas fortes, enchentes, deslizamentos, ondas de calor e outros fenômenos podem afetar estradas, prédios, serviços de energia e comunicação e dificultar o deslocamento de eleitores e servidores.

Os efeitos das mudanças climáticas

Estão se multiplicando com as mudanças climáticas e aquecimento do oceano por Shutterstock
A integração de diferentes áreas da engenharia ajuda a preparar as cidades para as mudanças climáticas (Imagem: KANGWANS | Shutterstock) por Imagem: KANGWANS | Shutterstock
Condições climáticas do verão favorecem a transmissão de viroses (Imagem: Rost9 | Shutterstock) por Imagem: Rost9 | Shutterstock
Mudanças climáticas aumentam a importância de diferenciar gripe de crise alérgica para tratamento adequado (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
Crise climática é um tema que aparece constantemente envolto por negacionismo, fake news e meias verdades por Marcelo Camargo/Agência Brasil
[Edicase]Com as recentes tragédias climáticas é necessário buscar formas de adaptar as cidades (Imagem: Alix Tran Duc | Shutterstock) por
[Edicase]Desmatamento e mudanças climáticas estão entre os assuntos de Geografia mais cobrados no vestibular (Imagem: Jonathan Yee | Shutterstock) por
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Segurança alimentar, a agricultura sustentável, inovação tecnológica e adaptação às mudanças climáticas estão entre as questões consideradas essenciais por Antonio Cruz/Agência Brasil
A cultura da soja é muito sensível às mudanças climáticas e o calor já conseguiu provocar uma redução no plantio por Shutterstock
O vinho é um produto agroindustrial, o que significa que o produto está sujeito às variações climáticas por Juliano Palma/Divulgação
Ativistas do Greenpeace protestam contra as mudanças climáticas e os efeitos causados pelo uso de combustíveis fósseis ao meio ambiente durante o Frankfurt Motor Show IAA em Frankfurt, Alemanha. por Tobias Schwarz/AFP
Estudantes de várias escolas participam de uma manifestação para a consciência da mudança climática em Sydney. Milhares de estudantes em todo o país faltaram à escola. por SAAED KHAN / AFP
A ativista sueca Greta Thunberg (E) fala sobre a mudança climática durante uma sessão no Parlamento Europeu em Estrasburgo, leste da França. por FREDERICK FLORIN / AFP
Ativistas da mudança climática ocupam Oxford Circus e travam a principal área comercial do centro de Londres, no quarto dia de protestos. por ISABEL INFANTES / AFP
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Estão se multiplicando com as mudanças climáticas e aquecimento do oceano por Shutterstock

A estratégia faz parte de uma preparação mais ampla do TSE para garantir a segurança e a normalidade das Eleições 2026. Nesta quinta-feira (20), o tribunal também anunciou a criação de núcleos estratégicos destinados a prevenir e solucionar problemas que possam comprometer serviços e estruturas essenciais ao processo eleitoral. A atuação inclui intercorrências relacionadas a condições ambientais, estruturais e funcionais.

A ideia é antecipar problemas em vez de esperar que eles aconteçam no dia da votação. O monitoramento climático ajuda a identificar regiões que possam estar sob risco e a preparar respostas para preservar a realização do pleito.

Tags:

Eleição Clima Mudança Climática

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