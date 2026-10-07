Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Da vida a dois para os mandatos casados: 22 casais que saem vitoriosos das urnas em 2026; veja quais

Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas com liderança do PL e MDB

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:07

Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas
Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas Crédito: Ilustração, IA

Dividir a vida pessoal e a rotina de campanha provou ser um excelente negócio eleitoral em 2026. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mostram os eleitos no último domingo (04/10), 22 casais concorreram lado a lado em cargos distintos e conseguiram ser eleitos.

O Ceará e o Pará foram os estados onde essa tática mais funcionou, com três casais vitoriosos em cada um, impulsionados principalmente por legendas como o PL, que emplacou oito casais no país, e o MDB, que garantiu três.

Do altar às urnas conheça os 22 casais que se candidataram juntos e foram eleitos em 2026

JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação
Rosângela Moro (PL), eleita deputada federal, e Sérgio Moro (PL), governador do Paraná eleito no primeiro turno por Foto: Divulgação
Governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD), e a mulher, a senadora eleita Rayssa Furlan (Podemos) por Foto: Divulgação
Pastor Júnior Tércio (PP), reeleito deputado estadual e Clarissa Tércio (PP), reeleita deputada federal por Pernambuco por Foto: Divulgação
Kaline de Dr. Bernardo (PV) foi eleita deputada estadual e Dr. Bernardo (PV) deputado federal pelo Rio Grande do Norte por Foto: Divulgação
Pelo Ceará, Bella Carmelo, eleita deputada estadual e Carmelo Neto (PL), eleito deputado federal por Foto: Divulgação
Dra. Silvana (PL), reeleita deputada estadual e Dr. Jaziel (PL), reeleito deputado federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Flávia Morais (MDB), reeleita deputada federal, e George Morais (MDB), eleito deputado estadual por Goiás por Foto: Divulgação
Alessandra Haber (Podemos) foi eleita deputada federal e Daniel Santos (Podemos) governador do Pará por Foto: Divulgação
Renilce Nicodemos (MDB), reeleita deputada federal, e Neném Albuquerque (MDB), eleito deputado federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Antônio Doido (MDB), reeleito deputado estadual e Andréa Dantas (MDB), eleita pela primeira vez como deputada federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Gianni Nogueira (PL), eleita deputada estadual e Rodolfo Nogueira (PL), reeleito deputado federal por Mato Grosso do Sul por Foto: Divulgação
Adri Cherini (PL) foi eleita a deputada estadual mais votada e Giovani Cherini (PL) foi reeleito deputado federal no Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Eduardo Fortes (Republicanos) e Kátia Chaves (Republicanos) conseguiram duas vagas para deputado estadual por Tocantins por Foto: Divulgação
Covatti Filho (PP) foi reeleito deputado federal e Nicole Weber Covatti (PP) foi eleita deputada estadual pelo Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Delegado Francischini (PL), eleito deputado federal e Flávia Francischini (PL), eleita deputada estadual pelo Paraná; eles estão com Paulinho da Força quando se filiaram ao PL por Foto: Divulgação
Perpétua Almeida (PCdoB) foi eleita deputada federal e Edvaldo Magalhães (PCdoB) reeleito deputado estadual pelo Acre por Foto: Divulgação
Júlia Zanatta (PL), reeleita deputada federal, e Guilherme Colombo (PL), eleito deputado estadual por Santa Catarina por Foto: Divulgação
Marília Amaral (PL), eleita deputada estadual e recebeu mais votos que o marido, Junio Amaral (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais por Foto: Divulgação
Paulo Serra (PSDB) foi eleito deputado federal; a esposa, Ana Carolina Serra (PSDB) foi reeleita deputada estadual por São Paulo por Foto: Divulgação
Romeu Aldigueri (PSB), reeleito deputado estadual, e Tainah Marinho (PSB), reeleita deputada federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Mauro Mendes (União), eleito senador, e Virginia Mendes (União), eleita deputada federal pelo Mato Grosso por Foto: Divulgação
Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas por Ilustração, IA
1 de 23
JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação

Recorde feminino no Ceará e as vitórias do Nordeste

O Nordeste protagonizou momentos marcantes no levantamento. No Ceará, Tainah Marinho (PSB) estreou na política sendo a mulher mais votada da história do estado para a Câmara dos Deputados, com 265.585 votos, enquanto o marido Romeu Aldigueri (PSB) reelegeu-se deputado estadual com 112.303 votos.

Também no estado, o PL elegeu Carmelo Neto para federal (56.068 votos) e Bella Carmelo para estadual (130.802 votos), além de renovar os mandatos dos médicos Dr. Jaziel (64.870 votos) e Dra. Silvana (66.473 votos).

Em Pernambuco, os conservadores Clarissa Tércio e Pastor Júnior Tércio (PP) renovaram seus mandatos na Câmara (110.608 votos) e na Assembleia (75.534 votos). No Rio Grande do Norte, Dr. Bernardo e Kaline de Dr. Bernardo (PV) conquistaram posições com 130.835 e 61.905 votos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mãe de Eliza Samudio se pronuncia após derrota nas eleições: 'Sistema não entende a nossa dor'

Lula vence eleições em 64 países; Flávio, em 36; veja como cada país votou

Após eleições, Senado analisa fim da escala 6x1 nesta terça-feira (6)

CORREIO alcança mais de 11 milhões de contas nas redes sociais no fim de semana das Eleições 2026

Das prefeituras e governos estaduais para os gabinetes de Brasília

As disputas pelo Poder Executivo também consagraram chapas familiares. Em Alagoas, JHC (PSDB) elegeu-se governador com 52,20% dos votos e garantiu a esposa Marina JHC (PSDB) no Senado com 28,20%. No Amapá, Dr. Furlan (PSD) chegou ao governo com 62,75% e levou Rayssa Furlan (Podemos) ao Senado com 29,98%.

No Pará, Daniel Santos (Podemos) conquistou o governo com 51,36%, enquanto Alessandra Haber (Podemos) renovou seu mandato na Câmara dos Deputados com 272.856 votos.

O Pará ainda elegeu mais dois casais pelo MDB: Antônio Doido (109.670 votos) e Andréa Dantas (50.289 votos), e a dupla Renilce Nicodemos (201.601 votos) e Neném Albuquerque (57.823 votos). No Tocantins, o fato inédito ficou com Eduardo Fortes e Kátia Chaves (Republicanos), eleitos para a mesma Assembleia Legislativa com 35.258 e 13.159 votos.

Dobradinhas estaduais,  e o voto no Sul e Sudeste

No Paraná, Sergio Moro (PL) elegeu-se governador com 3.127.911 votos e Rosangela Moro (PL) garantiu vaga federal com 146.417 votos, enquanto o Delegado Francischini (PL) elegeu-se com 53.207 votos (sob recurso) ao lado de Flávia Francischini (63.831 votos).

Em São Paulo, Paulo Serra e Ana Carolina Serra (PSDB) tiveram uma diferença de apenas 15 votos (132.866 contra 132.881). No Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) foi ao Senado com 1.187.352 votos e elegeu Virginia Mendes deputada federal com 102.120 votos.

Completando a lista nacional, foram eleitos Flávia e George Morais em Goiás (MDB); Marília e Junio Amaral em Minas Gerais (PL); Rodolfo e Gianni Nogueira em Mato Grosso do Sul (PL); Perpétua Almeida e Edvaldo Magalhães no Acre (PCdoB); Júlia Zanatta e Guilherme Colombo em Santa Catarina (PL); e os gaúchos Giovani e Adri Cherini (PL), e Covatti Filho e Nicole Weber (PP).

Tags:

Brasil Casamento Politica Partidos Políticos Eleições 2026 Curiosidades

Mais recentes

Imagem - Duas apostas baianas faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado

Duas apostas baianas faturam mais de R$ 33 mil na Mega-Sena; confira resultado
Imagem - Caso Valdir Macário: acusados de matar cabeleireiro dos famosos são condenados a mais de 50 anos de prisão

Caso Valdir Macário: acusados de matar cabeleireiro dos famosos são condenados a mais de 50 anos de prisão
Imagem - Grupo suspeito de traficar drogas do Paraguai para Salvador é alvo de operação

Grupo suspeito de traficar drogas do Paraguai para Salvador é alvo de operação