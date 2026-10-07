O AMOR VENCEU?

Da vida a dois para os mandatos casados: 22 casais que saem vitoriosos das urnas em 2026; veja quais

Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas com liderança do PL e MDB

Matheus Marques

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:07

Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas Crédito: Ilustração, IA

Dividir a vida pessoal e a rotina de campanha provou ser um excelente negócio eleitoral em 2026. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que mostram os eleitos no último domingo (04/10), 22 casais concorreram lado a lado em cargos distintos e conseguiram ser eleitos.

O Ceará e o Pará foram os estados onde essa tática mais funcionou, com três casais vitoriosos em cada um, impulsionados principalmente por legendas como o PL, que emplacou oito casais no país, e o MDB, que garantiu três.

Do altar às urnas conheça os 22 casais que se candidataram juntos e foram eleitos em 2026 1 de 23

Recorde feminino no Ceará e as vitórias do Nordeste

O Nordeste protagonizou momentos marcantes no levantamento. No Ceará, Tainah Marinho (PSB) estreou na política sendo a mulher mais votada da história do estado para a Câmara dos Deputados, com 265.585 votos, enquanto o marido Romeu Aldigueri (PSB) reelegeu-se deputado estadual com 112.303 votos.

Também no estado, o PL elegeu Carmelo Neto para federal (56.068 votos) e Bella Carmelo para estadual (130.802 votos), além de renovar os mandatos dos médicos Dr. Jaziel (64.870 votos) e Dra. Silvana (66.473 votos).

Em Pernambuco, os conservadores Clarissa Tércio e Pastor Júnior Tércio (PP) renovaram seus mandatos na Câmara (110.608 votos) e na Assembleia (75.534 votos). No Rio Grande do Norte, Dr. Bernardo e Kaline de Dr. Bernardo (PV) conquistaram posições com 130.835 e 61.905 votos.

Das prefeituras e governos estaduais para os gabinetes de Brasília

As disputas pelo Poder Executivo também consagraram chapas familiares. Em Alagoas, JHC (PSDB) elegeu-se governador com 52,20% dos votos e garantiu a esposa Marina JHC (PSDB) no Senado com 28,20%. No Amapá, Dr. Furlan (PSD) chegou ao governo com 62,75% e levou Rayssa Furlan (Podemos) ao Senado com 29,98%.

No Pará, Daniel Santos (Podemos) conquistou o governo com 51,36%, enquanto Alessandra Haber (Podemos) renovou seu mandato na Câmara dos Deputados com 272.856 votos.

O Pará ainda elegeu mais dois casais pelo MDB: Antônio Doido (109.670 votos) e Andréa Dantas (50.289 votos), e a dupla Renilce Nicodemos (201.601 votos) e Neném Albuquerque (57.823 votos). No Tocantins, o fato inédito ficou com Eduardo Fortes e Kátia Chaves (Republicanos), eleitos para a mesma Assembleia Legislativa com 35.258 e 13.159 votos.

Dobradinhas estaduais, e o voto no Sul e Sudeste

No Paraná, Sergio Moro (PL) elegeu-se governador com 3.127.911 votos e Rosangela Moro (PL) garantiu vaga federal com 146.417 votos, enquanto o Delegado Francischini (PL) elegeu-se com 53.207 votos (sob recurso) ao lado de Flávia Francischini (63.831 votos).

Em São Paulo, Paulo Serra e Ana Carolina Serra (PSDB) tiveram uma diferença de apenas 15 votos (132.866 contra 132.881). No Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) foi ao Senado com 1.187.352 votos e elegeu Virginia Mendes deputada federal com 102.120 votos.