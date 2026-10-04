ERA VICE DE CAIADO

Daniel Vilela vence no 1º turno e é reeleito governador de Goiás

Candidato do MDB tinha 58,88% dos votos válidos com mais de 91% das urnas apuradas

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:40

Daniel Vilela (MDB) foi reeleito governador de Goiás Crédito: Divulgação

O atual governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), foi reeleito para o cargo, na noite deste domingo. Com mais de 91% das urnas apuradas, Vilela tinha pelo menos 58,88% dos votos válidos.

Daniel Vilela já foi vereador em Goiânia, deputado estadual e deputado federal. Em 2022, se elegeu vice-governador do estado, na chapa com Ronaldo Caiado.

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Quando renunciou ao cargo para disputar a presidência da República, Vilela se tornou governador.