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Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:40
O atual governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), foi reeleito para o cargo, na noite deste domingo. Com mais de 91% das urnas apuradas, Vilela tinha pelo menos 58,88% dos votos válidos.
Daniel Vilela já foi vereador em Goiânia, deputado estadual e deputado federal. Em 2022, se elegeu vice-governador do estado, na chapa com Ronaldo Caiado.
Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer
Quando renunciou ao cargo para disputar a presidência da República, Vilela se tornou governador.
O segundo colocado foi Wilder Morais (PL), com, 22,21% dos votos, enquanto Luis Cesar Bueno (PT) teve 9,75% dos votos e Marconi Perillo (PSDB) ficou com 8,79%.