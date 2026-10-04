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Daniela Mercury, Leo Santana e mais famosos vão às urnas e mandam recado nas redes sociais; veja fotos

Cantores de Salvador e outros artistas registraram voto neste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17:37

Daniela Mercury, Leo Santana e Margareth Menezes compartilharam publicações nas redes sociais
Daniela Mercury, Leo Santana e Margareth Menezes compartilharam publicações nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Neste domingo de eleições 2026, vários famosos compareceram às urnas de Salvador, na Bahia para registrar o voto eleitoral.

Entre eles, estiveram Daniela Mercury, Leo Santana, Margareth Menezes e Compadre Washington. Em seu perfil no Instagram, a “Rainha do Axé”, como é conhecida a cantora da Axé Music, nascida em Brotas, usou seu perfil no Instagram, para celebrar o dia de votação e pedir apoio.

Famosos registram voto

Daniela Mercury por Reprodução | Instagram
Daniel Meucry aparece ao lado da esposa, Malu Verçosa, além das filhas Márcia e Bela, ambas de 16 anos, que votaram pela primeira vez, além dos pais da artista, Liliana, de 88 anos, e Antonio, de 98 por Reprodução | Instagram
Leo Santana e Liz por Reprodução | Instagram
Leo Santana e Liz por Reprodução | Instagram
Daniela Mercury por Reprodução | Instagram
Leo Santana e Liz por Reprodução | Instagram
Alcione por Reprodução | Instagram
Margareth Menezes por Reprodução | Instagram
Margareth Menezes por Reprodução | Instagram
Compadre Washington por Reprodução | Instagram
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Daniela Mercury por Reprodução | Instagram

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“Viva a democracia! Que alegria poder votar em quem eu acredito. E em família. Fomos às urnas pela cultura, pela educação, pela soberania nacional e pelo aperfeiçoamento da nossa democracia. E, para isso, votamos no maior Chefe de Estado do mundo, Lula”, escreveu Daniela na legenda da publicação em que traz uma sequência de fotos.

Nas imagens, aparece Daniel na seção eleitoral usando uma camiseta com o nome de Lula, calça vermelha, óculos de sol de armação vermelha e um leque com as cores do arco-íris. Em outro registro, aparece ao lado da esposa, Malu Verçosa, além das filhas Márcia e Bela, ambas de 16 anos, que votaram pela primeira vez. Além dos pais da artista, Liliana, de 88 anos, e Antonio, de 98.

Nanna Mercury também aparece após a votação. A artista também compartilhou uma foto de Gabriel Mercury na gravação do jingle “Bora Lula”.

Leo Santana compartilhou um post na zona eleitoral, carregando a filha Liz no colo, mas não revelou para quem vai seu voto. “Papel de cidadão exercido com sucesso????”, escreveu o ator na legenda.

Margareth Menezes também registrou uma publicação. “Fui votar com meu coração em festa e com minha consciência tranquila. Tenho esperança num Brasil melhor e para construí-lo precisamos de manter a democracia e a nossa soberania. ‘Moro num país tropical abençoado por Deus’. ‘O Brasil é dos brasileiros e não cabe no quintal de ninguém’ Axé,Amém! ?”, escreveu na legenda da publicação em que aparece na zona eleitoral.

Compadre Washington preferiu votar mais tarde, e mandou um recado por meio do Story do Instagram. “Domingo, dia de eleição, já votei, já fiz minha obrigação, espero que vocês tenham votado certo, para que o nosso Brasil possa continuar bem melhor, e nossa Salvador, Bahia, também continuar bem. Já votou? Se você não voltou, vá lá e vote”, ressaltou.

Fora de Salvador, Alcione também fez questão de registrar seu voto na seção eleitoral do Rio de Janeiro. “Viva a DEMOCRACIA! E que Deus, Nossa Senhora Aparecida, os Orixás e todas as forças do bem abençoem nosso país! (Alcione, cidadã e cantora popular)”, escreveu Marrom, como é carinhosamente conhecida pelos fãs a artista.

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Tags:

Alcione Eleição Daniela Mercury léo Santana Famosos Eleições 2026

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