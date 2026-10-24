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Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:37
A pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, aponta Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto. O senador aparece com 51% dos votos válidos, enquanto Lula registra 49%.
Apesar da diferença de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Bahia: Eleições 2026 em números
O levantamento ouviu 4.050 eleitores entre sexta-feira (23) e sábado (24), às vésperas da votação marcada para domingo (25). O nível de confiança da pesquisa é de 95%.
Nos votos válidos, são consideradas apenas as escolhas feitas pelos eleitores em um dos candidatos. Votos em branco, nulos e abstenções ficam fora desse cálculo, que também é utilizado pela Justiça Eleitoral na divulgação dos resultados oficiais.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.
Com os números divulgados pelo Datafolha, a disputa chega ao último dia antes da votação sem um favorito estatisticamente definido, já que a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro do levantamento.