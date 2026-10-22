ELEIÇÃO

Datafolha divulga nova pesquisa presidencial hoje (22)

Penúltimo levantamento do instituto antes do segundo turno será publicado no início da noite

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:39

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

A três dias do segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), uma nova pesquisa Datafolha será divulgada no início da noite desta quinta-feira (22). O levantamento, contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, é o penúltimo do instituto antes da votação.

A rodada anterior apontou empate técnico entre os candidatos, com 47% das intenções de voto para Flávio e 45% para Lula. A nova pesquisa prevê entrevistas com 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, realizadas de 20 a 22 de outubro.

Segundo o registro BR-09709/2026, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

O resultado sairá um dia depois da pesquisa Quaest, que também mostrou os dois candidatos tecnicamente empatados. Divulgado na quarta-feira (21), o levantamento trouxe Flávio com 45% e Lula com 44%. Na semana anterior, os percentuais eram de 46% e 44%, respectivamente.

Encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo, a Quaest ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre 17 e 20 de outubro. Registrada no TSE sob o número BR-08535/2026, tem margem de erro de dois pontos percentuais e confiança de 95%.

As últimas pesquisas dos dois institutos serão publicadas no sábado (24), véspera da votação. Ambas terão entrevistas realizadas nos dias 23 e 24 de outubro, com amostras maiores do que as das rodadas anteriores.