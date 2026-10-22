Datafolha divulga nova pesquisa presidencial hoje (22)

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Carol Neves
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 07:39
A três dias do segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), uma nova pesquisa Datafolha será divulgada no início da noite desta quinta-feira (22). O levantamento, contratado pela Globo e pela Folha de S.Paulo, é o penúltimo do instituto antes da votação.
A rodada anterior apontou empate técnico entre os candidatos, com 47% das intenções de voto para Flávio e 45% para Lula. A nova pesquisa prevê entrevistas com 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, realizadas de 20 a 22 de outubro.
Segundo o registro BR-09709/2026, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
O resultado sairá um dia depois da pesquisa Quaest, que também mostrou os dois candidatos tecnicamente empatados. Divulgado na quarta-feira (21), o levantamento trouxe Flávio com 45% e Lula com 44%. Na semana anterior, os percentuais eram de 46% e 44%, respectivamente.
Encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo, a Quaest ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre 17 e 20 de outubro. Registrada no TSE sob o número BR-08535/2026, tem margem de erro de dois pontos percentuais e confiança de 95%.
As últimas pesquisas dos dois institutos serão publicadas no sábado (24), véspera da votação. Ambas terão entrevistas realizadas nos dias 23 e 24 de outubro, com amostras maiores do que as das rodadas anteriores.
A Quaest ouvirá 3.702 pessoas, enquanto o Datafolha entrevistará 4.050. Os dois levantamentos terão margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Os registros no TSE são BR-09158/2026 e BR-09540/2026, respectivamente.