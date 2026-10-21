LEVANTAMENTO

Datafolha divulga nova pesquisa presidencial nesta quinta-feira (22)

Na rodada anterior do Datafolha, Flávio aparecia com 51% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 49%

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:06

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O Datafolha divulgará nesta quinta-feira (22) uma nova pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Antes, nesta quarta-feira (21), a Quaest apresenta seu levantamento, com divulgação prevista para as 10h.

Na rodada anterior do Datafolha, Flávio aparecia com 51% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 49%. Esse cálculo exclui os votos brancos e nulos.

O instituto entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre 13 e 15 de outubro. O levantamento tinha margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026.

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Já a Quaest divulga nesta quarta sua segunda pesquisa desde a definição dos candidatos que disputam o segundo turno. Foram ouvidas 2.154 pessoas entre 17 e 20 de outubro, em entrevistas presenciais realizadas nos domicílios. O registro no TSE é BR-08535/2026.

No levantamento anterior da Quaest, Flávio tinha 46% das intenções de voto, e Lula, 44%. Os eleitores que declararam voto branco ou nulo somavam 9%, enquanto os indecisos representavam 1%.