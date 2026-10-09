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Datafolha: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%

Primeiro levantamento após o primeiro turno mostra Flávio numericamente à frente de Lula; 94% dos eleitores dizem já ter definido o voto

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:38

Flávio e Lula
Flávio e Lula Crédito: Agencia brasil

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da corrida presidencial. Conforme o levantamento, o primeiro após o primeiro turno, Flávio tem 49% dos votos totais, contra 45% de Lula, o que significa empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais. Outros 5% dos respondentes disseram que votarão em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 1% disse estar indeciso.

No levantamento anterior do Datafolha, do dia 3 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições, Lula estava na frente no segundo turno, com 47% dos votos totais, contra 46% de Flávio Bolsonaro.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou em primeiro, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

Em votos válidos, a pesquisa desta quinta-feira, 8, mostra Flávio Bolsonaro com 52%, contra 48% de Lula.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.

O instituto ainda perguntou aos eleitores sobre o grau de certeza do voto. 94% dos respondentes disseram estar decididos em quem votar, contra 6% que ainda podem mudar.

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