POLÍTICA

DataFolha: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 50% dos votos válidos cada

Contagem desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:11

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

Flávio Bolsonaro (PL) registra 47% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). Os dois candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na contagem dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lulaa, 50%. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.

A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e é a segunda do instituto após manifestações de apoio a Lula em diferentes capitais.

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