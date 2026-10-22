DataFolha: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 50% dos votos válidos cada

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Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 19:11
Flávio Bolsonaro (PL) registra 47% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 46%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). Os dois candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
Na contagem dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Flávio Bolsonaro tem 50% e Lulaa, 50%. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição.
A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e é a segunda do instituto após manifestações de apoio a Lula em diferentes capitais.
Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?
O Datafolha entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-09709/2026.