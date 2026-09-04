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Datafolha: Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro, 33%, e Augusto Cury dispara para 8%

Distância entre Lula e Flávio é a menor desde maio

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10:37

Lula, Flávio e Cury aparecem na frente em pesquisa Crédito: Divulgação

A disputa pela Presidência da República mantém Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nas duas primeiras posições, enquanto Augusto Cury (Avante) registrou forte crescimento e passou a ocupar isoladamente o terceiro lugar. É o que mostra a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (3).

No principal cenário de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, contra 33% de Flávio. Na comparação com o levantamento de agosto, o petista oscilou um ponto para baixo, enquanto o candidato do PL permaneceu no mesmo patamar. A diferença entre os dois, portanto, caiu de seis para cinco pontos percentuais.

Segundo o Datafolha, essa é a menor distância registrada entre Lula e Flávio Bolsonaro desde a primeira quinzena de maio, quando os dois apareciam com 38% e 35%, respectivamente.

A principal mudança, porém, ocorreu na terceira colocação. Augusto Cury saltou de 2% em agosto para 8% agora, crescimento de seis pontos percentuais. Com o avanço, o escritor ultrapassou Ronaldo Caiado (PSD), que passou de 5% para 4%, Renan Santos (Missão), que foi de 4% para 3%, e Romeu Zema (Novo), que recuou de 3% para 2%.

Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 1% cada. Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 3% dos entrevistados disseram estar indecisos.

Cenário com Pablo Marçal

O instituto também simulou uma disputa incluindo Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível em razão de condenação na Justiça Eleitoral e ainda depende de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a possibilidade de concorrer.

Nessa configuração, Lula marca 39%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 32%. Augusto Cury novamente ocupa a terceira posição, com 7%, depois de ter registrado 2% no levantamento anterior.

Caiado e Renan Santos aparecem com 4% cada. Zema e Marçal têm 2%, enquanto Samara Martins registra 1%. Brancos e nulos representam 6%, e os indecisos, 3%.

Segundo turno

A disputa mais apertada entre os cenários de segundo turno testados pelo Datafolha é entre Lula e Flávio Bolsonaro. O petista aparece numericamente à frente, com 46%, enquanto Flávio alcança 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Em agosto, Lula tinha 47% nesse confronto e Flávio, 43%. Com isso, a distância numérica caiu de quatro para dois pontos. Brancos e nulos são 9%, e 2% não souberam responder.

Contra Ronaldo Caiado, Lula registra 46% a 41%. Diante de Romeu Zema, o placar é de 48% a 39%. Na simulação contra Renan Santos, Lula aparece com 47%, ante 38% do adversário.

Cury também cresce na espontânea

O avanço de Augusto Cury também aparece na pesquisa espontânea, quando os entrevistadores não apresentam previamente os nomes dos candidatos. Lula lidera com 31%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 22%. Cury chega a 5%, depois de não ter pontuado em agosto.

Jair Bolsonaro (PL), que não é candidato, foi citado espontaneamente por 3% dos entrevistados. Renan Santos aparece com 2% e Caiado, com 1%. O percentual de indecisos caiu de 32% para 26%.

Rejeição

Flávio Bolsonaro registra o maior índice de rejeição entre os nomes apresentados pelo Datafolha: 47% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Lula vem logo depois, com 45%.

Zema tem rejeição de 16%, seguido por Renan Santos, com 15%, e Caiado, com 13%. Apesar do crescimento nas intenções de voto, Augusto Cury apresenta rejeição de 9%.

O levantamento também aponta que 71% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 28% admitem que ainda podem mudar de escolha. Entre os eleitores de Lula, 81% afirmam estar decididos; entre os de Flávio, são 80%. No eleitorado de Cury, metade diz já ter definido o voto e metade ainda admite mudança.