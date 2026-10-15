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DataFolha: pesquisa mostra Flávio com 51% dos votos válidos contra 49% de Lula no 2º turno

Margem de erro é de dois pontos percentuais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:46

Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) registra 47% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15). A dez dias do segundo turno, os dois candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na contagem dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Flávio tem 51%, frente a 49% de Lula. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição. Em comparação com o levantamento anterior, o candidato do PL oscilou de 49% para 47%, enquanto o presidente manteve os mesmos 45%.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
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O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e é a primeira do instituto após manifestações de apoio a Lula em diferentes capitais. No domingo, o presidente discursou para apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. Depois disso, mobilizações de eleitores petistas também ocorreram no Rio de Janeiro, em Brasília e em outras cidades.

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00466/2026.

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Lula Pesquisa Flávio Bolsonaro Eleições

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