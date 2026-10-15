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Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:46
Flávio Bolsonaro (PL) registra 47% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (15). A dez dias do segundo turno, os dois candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
Na contagem dos votos válidos, que desconsidera os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos, Flávio tem 51%, frente a 49% de Lula. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição. Em comparação com o levantamento anterior, o candidato do PL oscilou de 49% para 47%, enquanto o presidente manteve os mesmos 45%.
Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?
A pesquisa foi encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e é a primeira do instituto após manifestações de apoio a Lula em diferentes capitais. No domingo, o presidente discursou para apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo. Depois disso, mobilizações de eleitores petistas também ocorreram no Rio de Janeiro, em Brasília e em outras cidades.
O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 15 de outubro. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-00466/2026.