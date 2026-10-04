CÂMARA

De 'agora é a vez do doido' ao deputado federal mais votado da Bahia: veja quem é o Pastor Sargento Isidório

Parlamentar do Avante foi reeleito e já ocupou quatro mandatos na Assembleia Legislativa

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22:27

Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) Crédito: Agência Câmara

Uma das figuras mais conhecidas da bancada baiana no Congresso, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) não apenas foi reeleito neste domingo (4) como se foi o mais votado do estado. Com 99,2% das urnas apuradas, ele já tinha mais de 245 mil votos computados no fim da noite deste domingo (4).

Policial militar aposentado e pastor evangélico, Isidório foi deputado estadual de 2003 até 2018, quando foi eleito para a Câmara dos Deputados. Ele já concorreu à prefeitura de Candeias, em 2012, e à prefeitura de Salvador, em 2016, quando ficou famoso por um jingle que dizia “agora é a vez do doido”.

Isidório é o fundador da Fundação Doutor Jesus, comunidade terapêutica voltada ao acolhimento e a recuperação de pessoas em situação de vulnerabilidade e dependência química.