AS CORES DAS URNAS

De Collor a Lula, veja como o Brasil mudou de cor em 37 anos de eleições e quais estados viraram em 2026

Tocantins e Amapá inverteram a liderança registrada em 2022; mapas de dez disputas presidenciais mostram como se formou a divisão regional do voto

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 19:22

Entenda como o Brasil deixou as vitórias nacionais de 1989 para consolidar a divisão regional Crédito: Ilustração, IA

A conquista de 64.256.232 votos (51,79% dos válidos) garantiu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com uma vantagem de 4,4 milhões de votos sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), registrado no último domingo (25), amplia a margem de vitória obtida em 2022 para 3,58 pontos percentuais. Apesar da diferença maior, apenas duas unidades da Federação mudaram de lado em relação ao segundo turno de quatro anos atrás: Tocantins, onde venceu o candidato do PL, e Amapá, que voltou a dar a maioria dos votos ao petista.

De 1989 a 2026: o mapa eleitoral 1 de 10

Lula vence em 13 estados no mapa eleitoral de 2026

O presidente Lula levou 13 estados: os nove do Nordeste, mais Amazonas, Amapá, Pará e Minas Gerais. Já o senador Flávio Bolsonaro ficou com outros 13 e com o Distrito Federal: os três do Sul, os três do Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins.



O desenho é quase uma repetição do segundo turno de 2022, quando Lula enfrentou Jair Bolsonaro. Naquela eleição, o petista venceu no Tocantins, enquanto o então presidente obteve mais votos no Amapá. Em 2026, os dois estados trocaram de cor, mas a quantidade de unidades da Federação vencidas por cada lado permaneceu a mesma.

No Tocantins, Flávio Bolsonaro venceu por 467.916 votos a 442.962, uma diferença de 24.954 votos. Já no Amapá, Lula recebeu 222.968 votos (52,88% dos válidos), contra 198.674 (47,12%) do candidato do PL.

Em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, Lula venceu por 50,43% a 49,57%, uma diferença de 109.313 votos e a disputa mais apertada do país em pontos percentuais entre os dois candidatos. Na Bahia, o presidente teve 71,31% dos votos válidos (6.485.258), contra 28,69% (2.608.761) de Flávio Bolsonaro.

Nordeste concentra maior vantagem de Lula na eleição

O Nordeste fechou a conta. O presidente Lula somou 24,45 milhões de votos na região, contra 10,8 milhões de Flávio Bolsonaro, um saldo de aproximadamente 13,65 milhões. Nas demais regiões, somada a votação no exterior, Flávio Bolsonaro terminou cerca de 9,22 milhões de votos à frente. A diferença entre os dois saldos explica a vantagem final de 4,43 milhões de votos do presidente reeleito.



A votação de 2026 reforça um padrão observado nas últimas eleições presidenciais: o PT concentra suas maiores vantagens no Nordeste, enquanto seus principais adversários têm predominado no Sul, no Centro-Oeste e em parte do Sudeste. A divisão, porém, não foi sempre a mesma e passou por mudanças ao longo das últimas décadas.

Divisão regional do mapa ganhou força a partir de 2006

O desenho começou a ganhar contornos mais nítidos nas eleições presidenciais de 2006. O presidente Lula foi reeleito com 21,66 pontos percentuais de vantagem sobre Geraldo Alckmin (PSDB), mas o tucano venceu nos três estados do Sul, em São Paulo e em outras unidades da Federação.



Naquele ano, porém, a divisão ainda era diferente da observada nas eleições recentes. Lula venceu em 19 estados e no Distrito Federal, incluindo Goiás, Acre e Rondônia. A vantagem petista no Nordeste já era expressiva, mas sua votação majoritária também alcançava estados que, anos depois, passariam a dar mais votos a candidatos adversários do PT.

Em 2010, Dilma Rousseff (PT) venceu José Serra (PSDB) com 56,05% dos votos válidos. A petista foi a mais votada em 15 estados e no Distrito Federal, mantendo a liderança em todo o Nordeste. Serra venceu em 11 estados, com destaque para o Sul e parte do Centro-Oeste.

Em 2014, o desenho regional voltou a aparecer numa disputa apertada. Dilma Rousseff venceu Aécio Neves por 3,28 pontos percentuais, com 15 unidades da Federação para o PT e 12 para o PSDB. A petista venceu em todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto Aécio liderou em todos os estados do Sul e do Centro-Oeste.

Onda bolsonarista de 2018 alterou cores do mapa

Nas eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro, então candidato pelo PSL, venceu em 15 estados e no Distrito Federal, contra 11 estados de Fernando Haddad (PT). Ele abriu 10,26 pontos percentuais de vantagem, com 57.797.847 votos contra 47.040.906.



O candidato do PSL venceu em todas as unidades da Federação do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste, além de cinco estados do Norte. Haddad ficou à frente nos nove estados nordestinos, no Pará e no Tocantins. A eleição marcou uma nova configuração do mapa, com a vitória de Bolsonaro em Minas Gerais, Amazonas e Amapá, entre outros estados.

Eleições antigas registravam vitórias quase nacionais

Nas eleições presidenciais anteriores a 2006, os mapas eram bem diferentes. Em 2002, Lula derrotou José Serra por 52.793.364 votos a 33.370.739, uma vantagem de 22,54 pontos percentuais, e levou praticamente o país inteiro. Alagoas foi a única exceção: o tucano venceu no estado com 56,39% dos votos válidos.



Em 1998, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) garantiu a reeleição ainda no primeiro turno, com 53,06% dos votos válidos. O tucano liderou na maior parte do território nacional, mas perdeu no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul para Lula e no Ceará para Ciro Gomes (PPS), terceiro colocado nacionalmente.

Quatro anos antes, em 1994, Fernando Henrique, impulsionado pelo Plano Real, havia vencido sua primeira eleição presidencial também no primeiro turno, com ampla vantagem sobre Lula e predomínio em grande parte do território nacional.

Em 1989, na primeira eleição presidencial direta após o fim do regime militar, Fernando Collor de Mello (PRN) derrotou Lula no segundo turno. Mesmo com a vitória nacional de Collor, o petista obteve mais votos no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Pernambuco.

Desenho do mapa revela persistência da divisão regional

Em 2022, o Brasil trocou de presidente. Em 2026, manteve o mesmo, e o mapa acompanhou o resultado nacional sem grandes alterações em sua geografia. A troca de liderança em Tocantins e Amapá mostra, porém, que o desenho não é imóvel.



A comparação das dez eleições presidenciais realizadas desde 1989 revela um país que já deu vitórias amplas a candidatos em quase todo o território e que, nas disputas mais recentes, passou a apresentar diferenças regionais persistentes.

Lula começa o quarto mandato em 1º de janeiro de 2027, com uma vantagem nacional maior do que a obtida em 2022, mas com um mapa eleitoral que continua mostrando contrastes entre as regiões do país.