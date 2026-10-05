Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Datena a Inês Brasil: veja quantos votos os famosos tiveram nas Eleições 2026

Apresentadores, atores, cantores, influenciadores e ex-BBBs tentaram conquistar uma vaga nas assembleias e na Câmara dos Deputados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:49

Antonia Fontenelle, Datena e Inês Brasil tentaram se eleger
Antonia Fontenelle, Datena e Inês Brasil tentaram se eleger Crédito: Reprodução

As Eleições 2026 também levaram às urnas nomes que já eram conhecidos bem antes de aparecerem no horário eleitoral. Artistas, apresentadores, influenciadores e ex-participantes de reality shows estiveram entre os candidatos que disputaram vagas de deputado federal e estadual no primeiro turno, realizado no domingo (4).

Entre eles estão José Luiz Datena, Silvia Abravanel, Inês Brasil, Rachel Sheherazade, Humberto Martins, Tiririca, Val Marchiori e até Manoel Gomes, o Caneta Azul.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Com a apuração encerrada, os resultados mostram desempenhos bastante diferentes. Alguns ultrapassaram a marca dos 50 mil votos, enquanto outros receberam pouco mais de mil.

Os resultados oficiais das eleições são disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Datena

José Luiz Datena tentou uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PSB. O apresentador recebeu 51.078 votos, mas não foi eleito.

Matteus Amaral

Conhecido pela participação no BBB 24, Matteus Amaral concorreu a deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo PP. Ele recebeu 51.437 votos e terminou a eleição como suplente.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Sikêra Jr.

O apresentador Sikêra Jr. disputou uma cadeira de deputado federal por São Paulo pelo Republicanos. Ele recebeu 37.050 votos e não foi eleito.

Silvia Abravanel

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel concorreu a deputada federal por São Paulo pelo PSD. A apresentadora recebeu 22.472 votos e não foi eleita.

Rachel Sheherazade

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade também disputou uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo PSD. Ela terminou a eleição com 22.453 votos e não foi eleita.

Leia mais

Imagem - De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

Imagem - De Silvia Abravanel a Caneta Azul: saiba quais famosos não se elegeram nas Eleições 2026

De Silvia Abravanel a Caneta Azul: saiba quais famosos não se elegeram nas Eleições 2026

Imagem - Daniela Mercury, Leo Santana e mais famosos vão às urnas e mandam recado nas redes sociais; veja fotos

Daniela Mercury, Leo Santana e mais famosos vão às urnas e mandam recado nas redes sociais; veja fotos

Sarah Poncio

A influenciadora Sarah Poncio foi candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Solidariedade. Ela recebeu 20.474 votos e ficou como suplente.

Vivian Amorim

Vice-campeã do BBB 17, Vivian Amorim concorreu a deputada estadual pelo Amazonas pelo União Brasil. A apresentadora recebeu 10.807 votos e não foi eleita.

Geraldo Luís

Geraldo Luís entrou na disputa por uma vaga de deputado federal por São Paulo. O apresentador recebeu 10.176 votos e não foi eleito.

Leia mais

Imagem - Ex-namorada processa ator Rafael Cardoso após 'rombo' em cartão de crédito e expõe calote; dívida é de R$ 340 mil

Ex-namorada processa ator Rafael Cardoso após 'rombo' em cartão de crédito e expõe calote; dívida é de R$ 340 mil

Imagem - Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Imagem - Ué? 7 candidatos não votaram nem em si mesmos e terminam eleição com zero votos

Ué? 7 candidatos não votaram nem em si mesmos e terminam eleição com zero votos

Menina da Bota

Maria José Mendes da Cruz, conhecida nas redes sociais como Menina da Bota, concorreu a deputada federal por Minas Gerais pelo União Brasil. Ela recebeu 9.789 votos e não foi eleita.

Caneta Azul

Manoel Gomes, conhecido nacionalmente como Caneta Azul, tentou uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo Avante. O cantor recebeu 7.239 votos e não foi eleito.

Tiririca

Depois de quatro mandatos consecutivos como deputado federal por São Paulo, Tiririca disputou a eleição de 2026 pelo Ceará. Candidato pelo PSD, o humorista recebeu 5.536 votos e não conseguiu retornar à Câmara dos Deputados.

Leia mais

Imagem - Eleições de 2026 causam briga generalizada entre famosos e jornalistas da Globo

Eleições de 2026 causam briga generalizada entre famosos e jornalistas da Globo

Imagem - Cantor é esfaqueado no rosto em ataque com quatro feridos; IMAGENS FORTES

Cantor é esfaqueado no rosto em ataque com quatro feridos; IMAGENS FORTES

Imagem - Não votou? Evite multas: saiba como justificar a ausência no primeiro turno e qual o prazo

Não votou? Evite multas: saiba como justificar a ausência no primeiro turno e qual o prazo

Val Marchiori

A empresária e apresentadora Val Marchiori concorreu a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos. Ela recebeu 5.025 votos e não foi eleita.

Antonia Fontenelle

Antonia Fontenelle disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo PSDB. A atriz e apresentadora recebeu 3.873 votos e terminou a eleição como suplente.

Inês Brasil

Conhecida pelos vídeos e bordões que viralizaram na internet, Inês Brasil foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro pelo PSB. Ela recebeu 3.145 votos e ficou como suplente.

Andréa Sorvetão

A ex-Paquita Andréa Sorvetão tentou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã. Ela recebeu 2.529 votos e não foi eleita.

Conrado

Marido de Andréa Sorvetão, o cantor Conrado também participou da eleição. Ele concorreu a deputado estadual pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã, recebeu 2.282 votos e terminou como suplente.

Humberto Martins

Conhecido por décadas de trabalhos na televisão, o ator Humberto Martins concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã. Ele recebeu 1.124 votos e não foi eleito.

Entre os nomes desta lista, nenhum conquistou uma vaga como titular. Alguns, no entanto, terminaram a eleição na condição de suplentes, o que significa que poderão assumir um mandato posteriormente caso surja uma vaga, conforme as regras aplicáveis à composição das casas legislativas.

Mais recentes

Imagem - 'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos

'Inimiga das feministas' e dona de falas polêmicas: quem é Eduarda Campopiano, deputada estadual de 23 anos eleita com quase 2 milhões de votos
Imagem - Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo

Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo
Imagem - Aos 21 anos, vereador de Salvador tem 167 mil votos e vira o deputado federal mais jovem da história da Bahia

Aos 21 anos, vereador de Salvador tem 167 mil votos e vira o deputado federal mais jovem da história da Bahia