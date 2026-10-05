ELEIÇÕES 2026

De Datena a Inês Brasil: veja quantos votos os famosos tiveram nas Eleições 2026

Apresentadores, atores, cantores, influenciadores e ex-BBBs tentaram conquistar uma vaga nas assembleias e na Câmara dos Deputados

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:49

Antonia Fontenelle, Datena e Inês Brasil tentaram se eleger Crédito: Reprodução

As Eleições 2026 também levaram às urnas nomes que já eram conhecidos bem antes de aparecerem no horário eleitoral. Artistas, apresentadores, influenciadores e ex-participantes de reality shows estiveram entre os candidatos que disputaram vagas de deputado federal e estadual no primeiro turno, realizado no domingo (4).

Entre eles estão José Luiz Datena, Silvia Abravanel, Inês Brasil, Rachel Sheherazade, Humberto Martins, Tiririca, Val Marchiori e até Manoel Gomes, o Caneta Azul.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

Com a apuração encerrada, os resultados mostram desempenhos bastante diferentes. Alguns ultrapassaram a marca dos 50 mil votos, enquanto outros receberam pouco mais de mil.

Os resultados oficiais das eleições são disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Datena

José Luiz Datena tentou uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo PSB. O apresentador recebeu 51.078 votos, mas não foi eleito.

Matteus Amaral

Conhecido pela participação no BBB 24, Matteus Amaral concorreu a deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo PP. Ele recebeu 51.437 votos e terminou a eleição como suplente.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

Sikêra Jr.

O apresentador Sikêra Jr. disputou uma cadeira de deputado federal por São Paulo pelo Republicanos. Ele recebeu 37.050 votos e não foi eleito.

Silvia Abravanel

Filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel concorreu a deputada federal por São Paulo pelo PSD. A apresentadora recebeu 22.472 votos e não foi eleita.

Rachel Sheherazade

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade também disputou uma vaga de deputada federal por São Paulo pelo PSD. Ela terminou a eleição com 22.453 votos e não foi eleita.

Sarah Poncio

A influenciadora Sarah Poncio foi candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Solidariedade. Ela recebeu 20.474 votos e ficou como suplente.

Vivian Amorim

Vice-campeã do BBB 17, Vivian Amorim concorreu a deputada estadual pelo Amazonas pelo União Brasil. A apresentadora recebeu 10.807 votos e não foi eleita.

Geraldo Luís

Geraldo Luís entrou na disputa por uma vaga de deputado federal por São Paulo. O apresentador recebeu 10.176 votos e não foi eleito.

Menina da Bota

Maria José Mendes da Cruz, conhecida nas redes sociais como Menina da Bota, concorreu a deputada federal por Minas Gerais pelo União Brasil. Ela recebeu 9.789 votos e não foi eleita.

Caneta Azul

Manoel Gomes, conhecido nacionalmente como Caneta Azul, tentou uma vaga de deputado federal por São Paulo pelo Avante. O cantor recebeu 7.239 votos e não foi eleito.

Tiririca

Depois de quatro mandatos consecutivos como deputado federal por São Paulo, Tiririca disputou a eleição de 2026 pelo Ceará. Candidato pelo PSD, o humorista recebeu 5.536 votos e não conseguiu retornar à Câmara dos Deputados.

Val Marchiori

A empresária e apresentadora Val Marchiori concorreu a deputada federal por São Paulo pelo Republicanos. Ela recebeu 5.025 votos e não foi eleita.

Antonia Fontenelle

Antonia Fontenelle disputou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo PSDB. A atriz e apresentadora recebeu 3.873 votos e terminou a eleição como suplente.

Inês Brasil

Conhecida pelos vídeos e bordões que viralizaram na internet, Inês Brasil foi candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro pelo PSB. Ela recebeu 3.145 votos e ficou como suplente.

Andréa Sorvetão

A ex-Paquita Andréa Sorvetão tentou uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã. Ela recebeu 2.529 votos e não foi eleita.

Conrado

Marido de Andréa Sorvetão, o cantor Conrado também participou da eleição. Ele concorreu a deputado estadual pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã, recebeu 2.282 votos e terminou como suplente.

Humberto Martins

Conhecido por décadas de trabalhos na televisão, o ator Humberto Martins concorreu a deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã. Ele recebeu 1.124 votos e não foi eleito.