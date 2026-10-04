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De prefeito de São Luís a governador: Eduardo Braide vence eleição no Maranhão

Ex-prefeito renunciou ao cargo para disputar o governo e conquistou a vitória no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:26

Eduardo Braide é eleito governador do Maranhão
Eduardo Braide é eleito governador do Maranhão Crédito: Divulgação

Ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão na noite deste domingo (4). Ele venceu em primeiro turno.

Advogado e ex-deputado federal, ele renunciou ao cargo de prefeito para concorrer ao governo. Com 98% das urnas apuradas, Braide tinha alcançado 54,09% dos votos válidos.

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ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação

Ficaram em segundo lugar Orleans Brandão (MDB), com 34,70% e Felipe Camarão (PT), que teve 9,59% dos votos.

O Maranhão teve 2,84 milhões de votos válidos.

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