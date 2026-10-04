De prefeito de São Luís a governador: Eduardo Braide vence eleição no Maranhão

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Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21:26
Ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide (PSD) foi eleito governador do Maranhão na noite deste domingo (4). Ele venceu em primeiro turno.
Advogado e ex-deputado federal, ele renunciou ao cargo de prefeito para concorrer ao governo. Com 98% das urnas apuradas, Braide tinha alcançado 54,09% dos votos válidos.
Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer
Ficaram em segundo lugar Orleans Brandão (MDB), com 34,70% e Felipe Camarão (PT), que teve 9,59% dos votos.
O Maranhão teve 2,84 milhões de votos válidos.