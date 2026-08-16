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De R$ 33 mil a R$ 7,4 bilhões: veja o patrimônio declarado pelos candidatos à Presidência

Dados constam no sistema do TSE; um candidato não fez declaração

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 13:20

Zema, Flávio, Lula, Renan Santos e Caiado estão entre principais candidatos
Zema, Flávio, Lula, Renan Santos e Caiado estão entre principais candidatos Crédito: Reprodução

Os candidatos registrados até o momento para disputar a Presidência da República em 2026 apresentaram declarações de patrimônio bastante diferentes à Justiça Eleitoral. Entre os valores informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há desde R$ 33 mil até R$ 7,4 bilhões em bens e investimentos.

A maior declaração é a de Pablo Marçal, do PRTB, que registrou sua candidatura neste sábado (15) e informou possuir R$ 7.478.913.000 em patrimônio. A maior parte do valor, cerca de R$ 6,7 bilhões, está aplicada em renda fixa. O empresário também declarou um terreno em Santana de Parnaíba (SP) avaliado em R$ 490 milhões.

Apesar do valor bilionário declarado, Marçal está inelegível até 2032. Em 5 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) rejeitou, por unanimidade, os embargos apresentados pela defesa e manteve a condenação que determinou sua inelegibilidade por oito anos por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024. O registro da candidatura feito ontem ainda será analisado pela Justiça Eleitoral.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury, do Avante, aparece com a segunda maior declaração, de R$ 242.281.162,52. O escritor e psiquiatra informou patrimônio formado principalmente por participações e créditos empresariais. Entre os valores apresentados estão R$ 121 milhões em empréstimo à Filadélfia Nature Participações, R$ 54 milhões em participações societárias e R$ 33 milhões em ações.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
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Augusto Cury (Avante) por Divulgação

Cury construiu sua carreira principalmente como escritor e empresário. De acordo com a Editora Sextante, seus livros já venderam cerca de 30 milhões de exemplares.

Romeu Zema, do Novo, declarou R$ 178.707.610,09. O patrimônio do ex-governador de Minas Gerais está concentrado principalmente em negócios e investimentos. Empresário, Zema fez parte da administração do Grupo Zema, conglomerado familiar que atua nos setores de varejo, combustíveis, concessionárias e serviços financeiros.

Na declaração apresentada ao TSE, Zema informou cerca de R$ 94 milhões em participação em uma holding familiar. Também aparecem aproximadamente R$ 56,2 milhões em fundos de investimento e R$ 4,3 milhões em aplicações de renda fixa.

Ronaldo Caiado, do PSD, declarou R$ 52.557.930,98. A maior parcela dos bens está relacionada à atividade agropecuária. São R$ 36,21 milhões em imóveis rurais e outros R$ 10,49 milhões em animais de criação.

A venda de uma propriedade rural também contribuiu para o aumento do patrimônio informado pelo candidato. Segundo sua assessoria, a Fazenda Santa Maria, localizada em Nova Crixás (GO) e herdada por Caiado em 1985, foi vendida por R$ 27,6 milhões em novembro de 2025. A operação fez o patrimônio declarado por ele mais que dobrar em quatro anos.

Wilson Grassi, do Democrata, informou R$ 50 milhões em bens. Na sequência aparecem Flávio Bolsonaro (PL), com R$ 8.186.555,83, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com R$ 4.775.650,64.

A declaração de Flávio Bolsonaro inclui uma casa no Lago Sul, em Brasília, avaliada em R$ 6,2 milhões. O senador também informou cerca de R$ 1 milhão em fundo de investimento, além de dinheiro em contas bancárias e um veículo. A compra do imóvel já havia gerado questionamentos anteriormente. Na ocasião, Flávio afirmou que pagaria pela propriedade com rendimentos obtidos como senador, advogado e empresário.

Lula, por sua vez, declarou R$ 4,78 milhões, entre bens e aplicações financeiras acumulados durante sua trajetória política e profissional.

Os demais candidatos que já apresentaram declaração ao TSE são Clariana Barão (DC), com R$ 1.820.760,17; Renan Santos (Missão), com R$ 795.089; Edmilson Costa (PCB), com R$ 454.485,68; e Samara Martins (UP), com R$ 33 mil.

Dois candidatos não declararam bens

Já Hertz Dias, do PSTU, e Rui Costa Pimenta, do PCO, não declararam bens à Justiça Eleitoral.

No caso de Rui Costa Pimenta, a ausência de patrimônio declarado ocorre enquanto ele é investigado pela Polícia Federal. O presidente do PCO foi alvo, nesta semana, da Operação Causa Própria, que apura possíveis irregularidades na utilização de recursos dos fundos partidário e eleitoral.

A investigação envolve suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis desvios e repasses de recursos públicos para pessoas e empresas ligadas ao partido. Segundo a PF, algumas dessas empresas poderiam não ter capacidade operacional compatível com os valores recebidos.

Pimenta nega as irregularidades e classificou a operação como perseguição política. O PCO também declarou que os contratos investigados são legais e que os serviços contratados foram efetivamente realizados. As suspeitas ainda estão sob investigação.

A ausência de bens na declaração eleitoral não significa necessariamente que o candidato não possua patrimônio. No caso de Pimenta, o registro disponível no sistema DivulgaCandContas indica apenas que não houve bens informados na candidatura de 2026.

A declaração patrimonial é uma das informações exigidas no processo de registro de candidatura. Os dados ficam disponíveis para consulta pública no sistema DivulgaCandContas, mantido pelo TSE.

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