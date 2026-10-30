ACERTOU OUTRA VEZ

'De RAM a Porsche!' Quem é o agropecuarista que ganhou carro de R$ 1,5 milhão em aposta na vitória de Lula e estampou estrela do PT no veículo

Toinho Cintra venceu disputa com apoiador de Flávio Bolsonaro, recebeu esportivo de 541 cavalos e já havia faturado uma caminhonete nas eleições de 2022

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:55

Aposta Crédito: Reprodução rede social

Em 2022, uma caminhonete RAM. Quatro anos depois, um Porsche 911 Carrera GTS 2026, avaliado em R$ 1,5 milhão. O empresário e agropecuarista Antônio Cintra, conhecido como Toinho Cintra, de 48 anos, voltou a ganhar uma aposta eleitoral após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desta vez, venceu um apoiador de Flávio Bolsonaro (PL), buscou o superesportivo vermelho em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, e ainda personalizou o veículo com uma estrela e o número 13.

Acordo com intermediário e valor em dinheiro

A história começou cerca de duas semanas antes do primeiro turno. O outro participante da disputa, um empresário do setor de fumo conhecido na região pelo apelido de "Madeirão", ofereceu o carro esportivo alemão na aposta. Toinho aceitou o desafio e colocou a mesma quantia em dinheiro como garantia.



Para garantir que o perdedor cumprisse o combinado, os dois contaram com a participação de um terceiro empresário, amigo em comum, que ficou responsável por guardar o dinheiro e acompanhar o desfecho do acordo.

A disputa ganhou contornos de suspense durante a apuração. Toinho chegou a temer a perda do dinheiro depois que Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno à frente de Lula. No segundo, acompanhou a contagem dos votos em casa, ao lado da esposa, até a confirmação do resultado.



Viagem de volta em clima de comemoração

A entrega do Porsche aconteceu na segunda-feira (26), no pátio de um posto de combustíveis em Arapiraca. O agropecuarista saiu de Maceió para buscar o prêmio e fez o trajeto de aproximadamente 130 quilômetros de volta para casa ouvindo músicas de campanha. O esportivo tinha apenas 335 quilômetros rodados, segundo o novo proprietário.



"Vou passar uns dois, três meses com ele, aproveitar um pouquinho e depois vou vender. É um carro muito caro para mim", contou em entrevista ao g1. Toinho Cintra Agropecuarista

A comemoração também apareceu na lataria vermelha da máquina. O empresário decidiu homenagear o partido do presidente reeleito e personalizou o vidro traseiro com uma estrela e o número 13, transformando o veículo em mais um símbolo de sua celebração eleitoral.

Histórico de sorte e planos de venda

Esta não é a primeira vez que o alagoano fatura alto ao apostar em seu candidato. Em 2022, ele afirma ter ganhado uma caminhonete RAM, avaliada em R$ 500 mil, do mesmo empresário, após a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro.

Apesar de agora ter na garagem um Porsche de 541 cavalos de potência, a permanência do automóvel será curta. Como viaja frequentemente pelas estradas a trabalho, Toinho explica que um esportivo baixo não é prático para sua rotina. Ele pretende aproveitar a máquina por dois ou três meses e, em seguida, colocá-la à venda.

A comemoração também apareceu na lataria vermelha da máquina. O empresário decidiu homenagear o partido do presidente reeleito e personalizou o vidro traseiro com uma estrela e o número 13, transformando o veículo em mais um símbolo de sua celebração eleitoral.

