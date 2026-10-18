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De segurança a reformas: entenda por que o TSE trocou o endereço de mais de quatro mil seções eleitorais para o 2º turno

Transferências são definidas pelas zonas eleitorais e buscam garantir segurança e conforto aos eleitores no dia 25 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 09:53

Seções eleitorais tiveram endereço alterado pelo TSE
Seções eleitorais tiveram endereço alterado pelo TSE Crédito: TSE

Eleitores de diferentes regiões do país podem encontrar um endereço diferente para votar no segundo turno das Eleições 2026, marcado para 25 de outubro. A Justiça Eleitoral realizou alterações pontuais em mais de quatro mil locais de votação por motivos como reformas, problemas de acessibilidade e danos estruturais provocados por chuvas fortes.

As mudanças buscam preservar a segurança de eleitores e mesários, além de garantir condições adequadas de atendimento. Por isso, mesmo quem já conhece o caminho até a seção eleitoral deve consultar previamente o endereço atualizado antes de sair de casa no dia da votação.

Como faço para consultar a situação eleitoral?

Para auxiliar a eleitora ou o eleitor a checar se está em situação regular ou tem alguma pendência, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o serviço de “Autoatendimento Eleitoral”, que pode ser acessado pelo site do Tribunal.  por Tânia Rêgo/Agência Brasil
O serviço é fácil, gratuito e permite que a pessoa realize os procedimentos necessários sem sair de casa.  por Tribunal Superior Eleitoral
1. Acesse o Portal do TSE.  por Fernando Frazão/Agência Brasil
2. Na parte direita da página de abertura, em “Autoatendimento Eleitoral”, faça a consulta em "Situação eleitoral", preenchendo os dados requisitados. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
3. Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário realizar a regularização. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Para auxiliar a eleitora ou o eleitor a checar se está em situação regular ou tem alguma pendência, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o serviço de “Autoatendimento Eleitoral”, que pode ser acessado pelo site do Tribunal.  por Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um dos casos ocorreu em Confresa, no interior de Mato Grosso. Após chuvas e ventos fortes registrados nos dias 9 e 10 de outubro, uma escola municipal usada como local de votação sofreu danos na cobertura, infiltrações e problemas nos forros. Um laudo de engenharia, emitido em 11 de outubro, recomendou a interdição preventiva do imóvel, levando à transferência das seções para um prédio próximo.

Além dos estragos causados pelas condições climáticas, reformas não concluídas, manutenções prediais, falhas no fornecimento de energia elétrica e limitações de acessibilidade também motivaram alterações em diferentes municípios.

Como consultar o local de votação

Segundo a Justiça Eleitoral, as mudanças são definidas pelas próprias zonas eleitorais, responsáveis por avaliar as condições dos prédios e a infraestrutura disponível em cada município. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que a transferência para outro endereço não significa redução no número de seções nem prejuízo ao eleitorado.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo serviço de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do TSE. Também é possível verificar as estatísticas eleitorais no site do tribunal, acessando a opção “Capilaridade” no menu lateral da página correspondente. De acordo com o órgão, as atualizações realizadas pelos cartórios são refletidas imediatamente nos canais oficiais.

No segundo turno, a votação será mais rápida, já que os eleitores escolherão apenas os candidatos à Presidência da República e, em seis estados e no Distrito Federal, ao governo estadual. A expectativa é de filas menores e maior agilidade no atendimento, mas a recomendação é confirmar o endereço da seção antes de se dirigir ao local.

Monitoramento de riscos climáticos

Para acompanhar possíveis impactos de eventos climáticos sobre a votação, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, instituiu a Sala Nacional de Situação Climática para as Eleições 2026.

A estrutura monitora diariamente as condições que possam comprometer locais de votação ou rotas de transporte, em articulação com órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Defesa Civil e as Forças Armadas.

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Tags:

Mudança Tse Eleição 2026

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