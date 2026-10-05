ELEIÇÕES 2026

De Silvia Abravanel a Caneta Azul: saiba quais famosos não se elegeram nas Eleições 2026

Nomes como Datena, Rachel Sheherazade e Inês Brasil não conquistaram os votos necessários para garantir um mandato

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07:51

O primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), confirmou que fama na TV e milhões de seguidores nas redes sociais não garantem mandato. Muitos artistas, comunicadores e influenciadores tentaram a sorte para vagas de deputado federal e estadual em diversos estados, mas a grande maioria não alcançou a votação necessária para se eleger.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026 1 de 32

Em São Paulo, colégio eleitoral mais disputado do país, o apresentador José Luiz Datena (PSB) somou apenas 51.071 votos, desempenho insuficiente para garantir uma vaga em Brasília. A herdeira de Silvio Santos, Silvia Abravanel (PSD), deixou a apresentação de programas infantis no SBT para tentar o Congresso e terminou a apuração com 22.464 votos. No mesmo partido, a jornalista Rachel Sheherazade teve desempenho parecido, somando 22.451 votos.

Outro nome forte da televisão, Geraldo Luís (Avante), registrou pouco mais de 10 mil eleitores paulistas. Até mesmo Tiririca (PSD), que já esteve entre os deputados federais mais votados da história brasileira e buscava a quinta reeleição consecutiva, sofreu uma queda drástica de popularidade e ficou fora da lista com 5.523 votos.

O cantor Manoel Gomes, o 'Caneta Azul' (Avante), disputou o cargo de deputado federal por São Paulo e parou nos 7.239 votos. O funkeiro MC Gui (PSD) também não empolgou o eleitorado paulistano, registrando 7.378 votos. Já o humorista Marquito, assistente de palco do Programa do Ratinho, teve somente 1.595 votos.

No Rio de Janeiro, a cantora e criadora de conteúdo Inês Brasil (PSB) apostou no carisma dos seus memes para tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa (Alerj), mas terminou a disputa com cerca de 3 mil votos. A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle (PSDB), candidata a deputada federal pelo Rio, também não teve êxito e registrou cerca de 2,5 mil votos.