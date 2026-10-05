Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Silvia Abravanel a Caneta Azul: saiba quais famosos não se elegeram nas Eleições 2026

Nomes como Datena, Rachel Sheherazade e Inês Brasil não conquistaram os votos necessários para garantir um mandato

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07:51

O primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), confirmou que fama na TV e milhões de seguidores nas redes sociais não garantem mandato. Muitos artistas, comunicadores e influenciadores tentaram a sorte para vagas de deputado federal e estadual em diversos estados, mas a grande maioria não alcançou a votação necessária para se eleger.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Em São Paulo, colégio eleitoral mais disputado do país, o apresentador José Luiz Datena (PSB) somou apenas 51.071 votos, desempenho insuficiente para garantir uma vaga em Brasília. A herdeira de Silvio Santos, Silvia Abravanel (PSD), deixou a apresentação de programas infantis no SBT para tentar o Congresso e terminou a apuração com 22.464 votos. No mesmo partido, a jornalista Rachel Sheherazade teve desempenho parecido, somando 22.451 votos.

Outro nome forte da televisão, Geraldo Luís (Avante), registrou pouco mais de 10 mil eleitores paulistas. Até mesmo Tiririca (PSD), que já esteve entre os deputados federais mais votados da história brasileira e buscava a quinta reeleição consecutiva, sofreu uma queda drástica de popularidade e ficou fora da lista com 5.523 votos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quanto ganham os deputados estaduais eleitos na Bahia? Veja salário e lista

Mapa das Eleições: Flávio Bolsonaro vence em 14 estados; Lula, em 12

Eleições 2026 registram 907 crimes eleitorais no país e apreensão de R$ 626 mil

Família Bolsonaro elege Michelle, Carlos, Jair Renan e Renato para o Congresso

Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia em 2026

O cantor Manoel Gomes, o 'Caneta Azul' (Avante), disputou o cargo de deputado federal por São Paulo e parou nos 7.239 votos. O funkeiro MC Gui (PSD) também não empolgou o eleitorado paulistano, registrando 7.378 votos. Já o humorista Marquito, assistente de palco do Programa do Ratinho, teve somente 1.595 votos.

No Rio de Janeiro, a cantora e criadora de conteúdo Inês Brasil (PSB) apostou no carisma dos seus memes para tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa (Alerj), mas terminou a disputa com cerca de 3 mil votos. A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle (PSDB), candidata a deputada federal pelo Rio, também não teve êxito e registrou cerca de 2,5 mil votos.

A lista de não eleitos ainda reuniu atletas e outros nomes do entretenimento, como o ex-jogador Luís Fabiano (MDB), o ex-BBB Jean Wyllys (PT), o comentarista Adrilles Jorge (União Brasil), o cantor Netinho de Paula (MDB), a ex-paquita Andréa Sorvetão e a influenciadora Sarah Poncio, que não alcançaram o quociente eleitoral necessário e agora dependem da suplência em suas legendas.

Leia mais

Imagem - Voto de Sérgio Guizé e Bianca Bin divide opiniões na web: 'Misericórdia'

Voto de Sérgio Guizé e Bianca Bin divide opiniões na web: 'Misericórdia'

Imagem - Aos 44 anos, Marjorie Estiano surpreende com corpo malhado e revela nova dieta: 'Tudo melhorou'

Aos 44 anos, Marjorie Estiano surpreende com corpo malhado e revela nova dieta: 'Tudo melhorou'

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (5 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta segunda (5 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Mais recentes

Imagem - Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data

Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data
Imagem - Com decisão liminar de Kassio Nunes, Dallagnol consegue vaga no Senado

Com decisão liminar de Kassio Nunes, Dallagnol consegue vaga no Senado
Imagem - Estreantes com mais de 100 mil votos, ‘Hilton 50’ fora e mais: o que mudou entre os deputados estaduais da Bahia

Estreantes com mais de 100 mil votos, ‘Hilton 50’ fora e mais: o que mudou entre os deputados estaduais da Bahia