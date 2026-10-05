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De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

Atores, influenciadores e ex-atletas garantiram vagas no Legislativo neste domingo (4)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:17

Ana Elisa, Thiago Gagliasso e Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

As Eleições 2026 provaram que algumas celebridades brasileiras ainda mantém forte poder de mobilização nas urnas. Neste domingo (4), figuras conhecidas do entretenimento e das redes sociais, como Thammy Miranda, Thiago Gagliasso e a influenciadora Ana Elisa, conseguiram vagas na Câmara dos Deputados e em Assembleias Legislativas pelo país.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

No Rio de Janeiro, o ator Thiago Gagliasso (PL) se elegeu como deputado federal com 67.700 votos. Em São Paulo, o cenário também foi favorável para Thammy Miranda (PSD), que garantiu sua vaga como deputado estadual na Alesp ao somar cerca de 85 mil eleitores paulistas.

Em São Paulo, o ator Mario Frias conquistou 91 mil votos e garantiu sua cadeira de deputado federal. Na mesma disputa, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial, obteve votação expressiva e se elegeu com mais de 187 mil votos.

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Em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa, de apenas 21 anos e com quase 2 milhões de seguidores, atropelou políticos tradicionais. Ela recebeu mais de 524 mil votos e se tornou a segunda deputada federal mais votada do estado. Já no esporte, o ex-goleiro Danrlei manteve seu capital político no Rio Grande do Sul e renovou o mandato federal com mais de 105 mil votos.

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Apesar do sucesso desse grupo, a popularidade não funcionou para todos os artistas que tentaram a sorte na política. Nomes conhecidos, como os apresentadores José Luiz Datena (PSB), Geraldo Luís (Avante), Sikêra Jr. (Republicanos) e Silvia Abravanel (PSD), não conseguiram se eleger. 

Confira aqui os famosos que não se elegeram nas Eleições de 2026.

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