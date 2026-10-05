ELEIÇÕES 2026

De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

Atores, influenciadores e ex-atletas garantiram vagas no Legislativo neste domingo (4)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:17

Ana Elisa, Thiago Gagliasso e Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

As Eleições 2026 provaram que algumas celebridades brasileiras ainda mantém forte poder de mobilização nas urnas. Neste domingo (4), figuras conhecidas do entretenimento e das redes sociais, como Thammy Miranda, Thiago Gagliasso e a influenciadora Ana Elisa, conseguiram vagas na Câmara dos Deputados e em Assembleias Legislativas pelo país.



Famosos que se elegeram nas Eleições 2026 1 de 6

No Rio de Janeiro, o ator Thiago Gagliasso (PL) se elegeu como deputado federal com 67.700 votos. Em São Paulo, o cenário também foi favorável para Thammy Miranda (PSD), que garantiu sua vaga como deputado estadual na Alesp ao somar cerca de 85 mil eleitores paulistas.



Em São Paulo, o ator Mario Frias conquistou 91 mil votos e garantiu sua cadeira de deputado federal. Na mesma disputa, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial, obteve votação expressiva e se elegeu com mais de 187 mil votos.

Em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa, de apenas 21 anos e com quase 2 milhões de seguidores, atropelou políticos tradicionais. Ela recebeu mais de 524 mil votos e se tornou a segunda deputada federal mais votada do estado. Já no esporte, o ex-goleiro Danrlei manteve seu capital político no Rio Grande do Sul e renovou o mandato federal com mais de 105 mil votos.



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