De Thammy Miranda a Thiago Gagliasso: saiba quais famosos se elegeram nas Eleições 2026

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:17
As Eleições 2026 provaram que algumas celebridades brasileiras ainda mantém forte poder de mobilização nas urnas. Neste domingo (4), figuras conhecidas do entretenimento e das redes sociais, como Thammy Miranda, Thiago Gagliasso e a influenciadora Ana Elisa, conseguiram vagas na Câmara dos Deputados e em Assembleias Legislativas pelo país.
Famosos que se elegeram nas Eleições 2026
No Rio de Janeiro, o ator Thiago Gagliasso (PL) se elegeu como deputado federal com 67.700 votos. Em São Paulo, o cenário também foi favorável para Thammy Miranda (PSD), que garantiu sua vaga como deputado estadual na Alesp ao somar cerca de 85 mil eleitores paulistas.
Em São Paulo, o ator Mario Frias conquistou 91 mil votos e garantiu sua cadeira de deputado federal. Na mesma disputa, Luiz Philippe de Orleans e Bragança, descendente da família imperial, obteve votação expressiva e se elegeu com mais de 187 mil votos.
Em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa, de apenas 21 anos e com quase 2 milhões de seguidores, atropelou políticos tradicionais. Ela recebeu mais de 524 mil votos e se tornou a segunda deputada federal mais votada do estado. Já no esporte, o ex-goleiro Danrlei manteve seu capital político no Rio Grande do Sul e renovou o mandato federal com mais de 105 mil votos.
Apesar do sucesso desse grupo, a popularidade não funcionou para todos os artistas que tentaram a sorte na política. Nomes conhecidos, como os apresentadores José Luiz Datena (PSB), Geraldo Luís (Avante), Sikêra Jr. (Republicanos) e Silvia Abravanel (PSD), não conseguiram se eleger.